A început demolarea teraselor de pe pietonalul Ştefan cel Mare

* Primăria vrea mai mult spaţiu şi vizibilitate către Palatul Culturii

Demolarea teraselor amplasate pe pietonalul Ştefan cel Mare din centrul Iaşului a început, acţiunea fiind parte a campaniei de curăţenie de primăvară derulată de Primărie. Autorităţile locale spun că măsura vine după ce autorizaţiile pentru aceste construcţii nu au mai fost prelungite.

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Locale, comercianţii au fost notificaţi din timp cu privire la expirarea autorizaţiilor şi obligaţia de a elibera spaţiul. „Aceste terase au avut autorizaţie până de curând. Primăria a luat decizia de a nu mai prelungi autorizaţiile, fapt pentru care au fost notificaţi. E o decizie a Primărie ca urmare a unor sesizări. Ca poliţişti locali dorim să se respecte termenul. După cum se poate vedea, deja au început demolările”, a declarat Liviu Zanfirescu, şeful Poliţiei Locale.

Municipalitatea intenţionează să igienizeze complet zona şi analizează noi reguli pentru amplasarea teraselor, astfel încât spaţiul pietonal să fie mai aerisit, iar perspectiva către Palatul Culturii şi celelalte monumente din zonă să nu mai fie obturată.

Primarul Mihai Chirica susţine că decizia nu urmăreşte eliminarea activităţii comerciale din centrul oraşului, ci reorganizarea pentru a păstra un echilibru între activitatea comercială şi aspectul turistic al zonei. „Decizia nu este de a desfiinţa activitatea. Vrem ca aceşti comercianţi să îşi adapteze activităţile comerciale astfel încât să fie o vizibilitate mai mare a Palatului Culturii şi a celorlalte monumente importante din zonă. Ei îşi pot continua activitatea cu statutul de terasă pe perioada verii. Pe perioada sezonului rece aceste terase erau abandonate, ceea ce era un obstacol în procesul nostru de curăţenie dar şi al aspectului vizual. Comercianţii îşi pot regândi activitatea şi de la exteriorul restaurantelor lor, astfel încât să corespundă acestor cerinţe fără să îi desfiinţăm”, a declarat primarul. Laura RADU