Credincioșii ortodocși au intrat, de luni, 8 iunie, în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre perioadele importante de pregătire din calendarul creștin. În 2026, postul durează 21 de zile și se încheie pe 28 iunie, în ajunul sărbătorii închinate celor doi mari apostoli, prăznuiți pe 29 iunie.

Numit în popor și Postul Sâmpetrului, acest răstimp nu este doar o rânduială alimentară, ci mai ales o invitație la cumpătare, liniște, rugăciune și smerenie. Pentru mulți credincioși, postul devine o pauză necesară într-o lume grăbită, zgomotoasă, obosită de exces și de neliniște.

Sfinții Petru și Pavel, modele de schimbare

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel are o semnificație profundă pentru viața Bisericii. El amintește de misiunea apostolilor care au dus mai departe învățătura creștină, cu prețul suferinței, al prigoanei și, în cele din urmă, al vieții. Petru și Pavel sunt două chipuri diferite ale credinței, dar unite prin aceeași lucrare.

Sfântul Apostol Petru este văzut ca omul credinței puternice, dar și al căderii și ridicării. El se leapădă, plânge, se întoarce și devine mărturisitor. Sfântul Apostol Pavel este imaginea convertirii radicale, a omului care își schimbă viața din temelii și își pune întreaga putere în slujba Evangheliei. De aceea, postul care le poartă numele vorbește și despre curajul de a începe din nou.

Într-o perioadă în care oamenii trăiesc adesea sub presiune, cu agende pline, griji, datorii, conflicte și oboseală, postul capătă și o dimensiune foarte actuală. Nu înseamnă doar renunțare la anumite alimente, ci și mai multă atenție la felul în care vorbim, judecăm, consumăm, risipim sau ne purtăm cu cei din jur.

21 de zile de cumpătare, smerenie și rugăciune

În acest an, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel are 21 de zile. Durata lui variază de la an la an, în funcție de data Paștelui și de Duminica Tuturor Sfinților, de aceea uneori este mai scurt, iar alteori mai lung.

Pentru credincioși, cele trei săptămâni pot deveni un exercițiu de disciplină interioară. Cumpătarea alimentară este doar începutul. Postul adevărat înseamnă și oprirea de la excese, de la vorbe grele, de la judecăți pripite, de la risipă și de la tot ceea ce îl îndepărtează pe om de pacea lăuntrică.

În biserici, această perioadă este legată de rugăciune, spovedanie, împărtășanie și participare mai atentă la viața liturgică. În familii, postul poate fi și un prilej de a așeza mai multă simplitate în program, în masă, în cheltuieli și în relațiile dintre oameni.

Postul nu este doar despre mâncare

Una dintre greșelile frecvente este reducerea postului la o listă de alimente permise sau interzise. Tradiția creștină pune însă accent pe sensul mai adânc al postirii: curățirea inimii, înfrânarea egoismului, grija față de aproapele și întoarcerea către Dumnezeu.

De aceea, perioada Postului Sfinților Petru și Pavel poate fi privită și ca un timp al echilibrului. Mai puțin exces, mai puțină grabă, mai puțină risipă, mai multă recunoștință și mai multă atenție la cei vulnerabili. În acest sens, postul nu îl izolează pe om de lume, ci îl face mai atent la lume.

Pentru cei care nu pot ține postul alimentar din motive medicale, vârstă sau alte situații speciale, rămâne dimensiunea spirituală: rugăciunea, iertarea, milostenia, discreția, renunțarea la conflicte și la obiceiuri care apasă sufletul.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt prăznuiți împreună pentru că, deși au avut drumuri diferite, au devenit stâlpi ai Bisericii. Petru arată că omul se poate ridica după greșeală, iar Pavel arată că o viață poate fi schimbată complet atunci când credința devine centru.

Maura ANGHEL