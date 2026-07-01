* vacanța judecătorească nu închide instanțele * la Iași, în iulie și august se judecă ordine de protecție, ordonanțe președințiale, achiziții publice, măsuri preventive și dosare penale cu termene de prescripție apropiate * programul cu publicul este redus, iar activitatea normală va fi reluată de la 1 septembrie

De la 1 iulie, instanțele intră în vacanță judecătorească, dar procesele nu se opresc. La Iași, activitatea continuă pentru dosarele urgente, iar judecătorii și personalul auxiliar asigură permanența în fiecare instanță. „Vacanța judecătorească nu presupune în mod automat faptul că se pune lacăt pe toate instanțele de judecată și nu se mai judecă nimic”, a explicat judecătoarea Oana Monica Dămian, președintele Tribunalului Iași.

În această perioadă, unele procese sunt amânate până în toamnă, însă urgențele rămân pe rol. În materie civilă se judecă ordine de protecție și ordonanțe președințiale. Potrivit președintelui Tribunalului Iași, vara aduce chiar o creștere a acestor cauze: „Se judecă foarte multe ordine de protecție, ordonanțe președințiale și constatăm cu stupoare că fix în perioada verii parcă iau amploare toate certurile, toate scandalurile, fie între soți, fie între vecini”.

Program redus la Tribunalul Iași și judecătorii

În iulie și august, compartimentele care lucrează direct cu publicul au program special. La Tribunalul Iași și Judecătoria Iași, Arhiva, Registratura și Biroul de Informare și Relații cu Publicul funcționează luni, marți și joi, între orele 9.00 și 13.00. La Judecătoria Pașcani, programul este luni, miercuri și vineri, între 10.00 și 12.00. La Judecătoria Hârlău, publicul are acces marți și joi, între 9.00 și 11.00. Programul normal al instanțelor va fi reluat de la 1 septembrie.

Pentru justițiabili, recomandarea este depunerea actelor online sau prin poștă. Cererile, întâmpinările și documentele pot fi trimise prin e-mail, scanate și înregistrate. „Nu se pierd, nu se omite înregistrarea”, a precizat Oana Monica Dămian, care a amintit și de dosarul electronic național, implementat la nivelul instanțelor.

Penalul merge aproape normal: termenele nu se suspendă

În materie penală, vacanța judecătorească se simte cel mai puțin. Se judecă măsuri preventive, cauze urgente și dosare în care termenele de prescripție se apropie de împlinire.

Un detaliu important: termenele de prescripție nu se suspendă în vacanța judecătorească. „Ele curg în continuare. Nu există o suspendare a acestora sau vreo întrerupere”, a spus președintele Tribunalului Iași.

Și în zona comercială se păstrează urgențele, inclusiv dosarele legate de achiziții publice, acolo unde întârzierea unei soluții poate bloca proiecte sau proceduri.

Peste 25.500 de dosare la Tribunalul Iași

Presiunea pe instanțe rămâne mare. În 2025, pe rolul Tribunalului Iași au fost peste 25.500 de dosare, dintre care peste 15.000 au fost cauze nou-intrate.

Tribunalul Iași a trecut prin ani dificili după 2022, când plecările masive la pensie au afectat schema de personal. La Secția penală, numărul judecătorilor a coborât, la un moment dat, de la 14 la 7. Abia în mai 2026 schema s-a completat, după venirea a 12 judecători promovați de la Judecătoria Iași.

Dan DIMA