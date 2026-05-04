„Lacul lebedelor”, una dintre cele mai cunoscute creații ale repertoriului coregrafic universal, revine în această săptămână pe scena Operei Naționale Române din Iași. Baletul de Piotr Ilici Ceaikovski va putea fi urmărit marți și miercuri, de la ora 18:30, în Sala Mare, în două reprezentații susținute de Orchestra și Baletul Operei Iași.

Cele două spectacole vor fi coordonate de dirijorul Bogdan Chiroșcă și readuc în fața publicului o poveste care, de aproape un secol și jumătate, rămâne una dintre cele mai puternice imagini ale baletului clasic. Povestea prințului Siegfried și a Odettei, prințesa transformată în lebădă, continuă să fascineze prin muzica lui Ceaikovski, prin forța vizuală a ansamblului și prin contrastul dramatic dintre iubire, iluzie și destin.

De ce rămâne un spectacol reper

Premiera mondială a baletului „Lacul lebedelor” a avut loc pe 20 februarie 1877, la Teatrul Bolșoi din Moscova. De atunci, spectacolul a devenit unul dintre cele mai recognoscibile titluri din istoria dansului clasic și una dintre producțiile care aduc constant public nou în sălile de operă.

Pentru spectatorii care vin pentru prima dată la balet, „Lacul lebedelor” are avantajul unei povești ușor de urmărit și al unei partituri celebre. Pentru publicul familiarizat cu dansul clasic, atracția vine din dificultatea rolurilor, din precizia ansamblului și din felul în care fiecare distribuție construiește tensiunea dintre fragilitatea Odettei și forța seducătoare a Odillei.

Este un spectacol care cere eleganță, disciplină și expresivitate. Nu este doar o succesiune de momente coregrafice, ci o construcție scenică în care muzica, dansul și imaginea trebuie să funcționeze împreună. Tocmai de aceea, fiecare reluare a titlului stârnește interes, mai ales într-un oraș în care publicul Operei Iași urmărește constant marile producții de repertoriu.

O săptămână plină la Opera Iași

Programul Operei Naționale Române din Iași include în această săptămână și alte două evenimente. Sâmbătă, de la ora 18:30, în Sala Mare, va avea loc „Spațiul Celibidache”, eveniment care conține creația „Grădina de buzunar”, de Sergiu Celibidache, o lansare de carte și o conferință.

Duminică, de la ora 12:00, tot în Sala Mare, copiii sunt așteptați la spectacolul „Vrăjitorul din Oz”, una dintre propunerile prin care instituția lirică ieșeană își apropie publicul tânăr și familiile.

Astfel, Opera Iași propune câteva zile dense pentru publicul cultural al orașului: două seri de balet clasic, un eveniment dedicat lui Sergiu Celibidache și un spectacol pentru copii. Pentru spectatorii din Iași, începutul lunii mai aduce o ofertă variată, de la emoția marilor povești coregrafice până la întâlniri culturale cu miză educativă.

Balet, muzică și memorie culturală

Revenirea spectacolului „Lacul lebedelor” pe scena ieșeană confirmă locul important pe care baletul îl are în repertoriul Operei Naționale Române din Iași. Într-un peisaj cultural în care publicul caută experiențe memorabile, titlurile clasice au avantajul continuității: sunt spectacole care pot fi redescoperite de la o generație la alta.

Pentru Iași, fiecare reprezentație de acest fel înseamnă nu doar un eveniment artistic, ci și o formă de educație culturală. „Lacul lebedelor” nu este doar un titlu celebru, ci o poartă de intrare în lumea baletului, pentru cei care ajung pentru prima dată în sală, și o reîntâlnire cu una dintre marile povești ale scenei, pentru spectatorii fideli ai Operei.

Maura ANGHEL