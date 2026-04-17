„Păcănelele” dispar. Iașul intră în război direct cu industria jocurilor de noroc

* proiectul a fost trimis oficial spre dezbatere și vot în Consiliul Local * nu mai puțin de 150 de săli de jocuri și peste 2.100 de aparate sunt vizate direct de această măsură radicală * pentru unii, este începutul eliberării, pentru alții, începutul sfârșitului

Luminile intermitente ale „păcănelelor” se vor stinge definitiv la Iași, iar zgomotul hipnotic al aparatelor care au capturat mii de vieți va deveni, în curând, doar o amintire. Decizia anunțată de primarul Mihai Chirica a aruncat orașul într-un adevărat cutremur social și economic: interzicerea totală a jocurilor de tip slot-machine pe raza municipiului.

Proiectul, trimis oficial spre dezbatere și vot în Consiliul Local, vine ca o lovitură frontală împotriva uneia dintre cele mai controversate industrii din România. În baza noilor reglementări, slot-machine-urile vor fi interzise complet, iar operatorii vor mai putea funcționa doar până la expirarea autorizațiilor existente.

Este o mutare fără precedent pentru Iași – un oraș în care, de ani de zile, „păcănelele” au devenit parte din peisajul urban, de la cartierele muncitorești până în zonele centrale.

Dar mesajul transmis de administrație este clar: jocul s-a terminat.

În spatele celor peste 2.000 de aparate nu sunt doar statistici. Sunt povești. Familii destrămate, datorii uriașe, tineri prinși într-un cerc vicios din care puțini mai scapă.

Tocmai acest context social exploziv a alimentat inițiativa. Mai mult, demersul a primit susținere inclusiv din partea Mitropolia Moldovei și Bucovinei, care a mobilizat credincioșii și a strâns mii de semnături pentru eliminarea „păcănelelor”.

Dar orice revoluție are victimele ei. În spatele ușilor închise ale sălilor de jocuri lucrează sute de oameni. Casieri, agenți de pază, personal tehnic – toți riscă să rămână fără locuri de muncă peste noapte.

Autoritățile încearcă să limiteze impactul. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași a fost deja mobilizată pentru a prelua șocul social: recalificare, consiliere, reconversie profesională.

Însă întrebarea rămâne: poate piața muncii să absoarbă rapid acest val de disponibilizări?

Decizia de la Iași nu apare în vid. Ea este posibilă datorită unei modificări legislative recente – OUG nr. 7/2026 – care oferă autorităților locale puterea de a decide dacă permit sau nu jocurile de noroc pe teritoriul lor.

Iașul ar putea deveni astfel primul domino într-un lanț de interdicții la nivel național. Dacă modelul funcționează, alte orașe ar putea urma exemplul.

Pentru primarul Mihai Chirica, această decizie este una cu miză uriașă. Pe de o parte, poate câștiga capital politic ca lider care a avut curajul să confrunte o problemă sensibilă. Pe de altă parte, riscă un backlash din partea industriei și a celor afectați economic.

Criticii deja vorbesc despre o măsură populistă, în timp ce susținătorii o numesc un act de igienă socială.

Orașul se află acum într-un moment de cotitură. Pe de o parte, promisiunea unui mediu mai sănătos, mai sigur, mai puțin dependent de mirajul câștigurilor rapide. Pe de altă parte, incertitudini economice și tensiuni sociale.

Dacă proiectul va fi adoptat, „păcănelele” vor deveni istorie, iar municipiul ar putea deveni un model – sau un avertisment – pentru întreaga țară.

Într-un oraș în care schimbările au fost adesea lente, de această dată decizia este brutal de clară: ori viitorul fără dependență, ori continuarea unui joc care a costat deja prea mult. Carmen DEACONU