A vrut să-i ofere soției, cadou, un permis de conducere… fals

Descoperire importantă făcute la Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț, acolo unde un gest aparent „de familie” s-a transformat într-un dosar penal cu implicații serioase.

Un bărbat de 39 de ani, cetățean ucrainean, a intrat în vizorul polițiștilor de frontieră după ce a încercat să treacă în România la volanul unui autoturism înmatriculat în Ucraina. Nimic neobișnuit până în momentul în care oamenii legii au decis să aplice un control amănunțit, pe baza profilului de risc. Iar ceea ce au descoperit avea să ridice semne de întrebare serioase.

Ascuns printre documente, polițiștii au găsit un permis de conducere care părea, la prima vedere, perfect autentic. Doar că aparențele au fost rapid spulberate. Actul, emis aparent de autoritățile ucrainene, purta datele de identificare ale soției bărbatului. Verificările tehnice au scos la iveală adevărul: documentul era un fals.

Și mai șocant este motivul din spatele gestului. Fără ezitare, bărbatul a recunoscut că a plătit 400 de euro pentru permisul fals, știind foarte bine că este ilegal, doar pentru a i-l oferi soției. Un „cadou” care, în loc să deschidă drumuri, riscă acum să închidă libertăți.

Cazul scoate la lumină o realitate periculoasă care continuă să circule în umbră: piața documentelor false, unde pentru câteva sute de euro, unii sunt dispuși să riște totul. Iar granița, deși pare uneori doar o formalitate, rămâne un filtru dur, unde astfel de încercări sunt descoperite mai des decât s-ar crede.

Acum, bărbatul este cercetat pentru fals material în înscrisuri oficiale, iar consecințele pot fi severe. Pentru un gest aparent banal, făcut „în familie”, povestea se transformă într-un avertisment dur: în fața legii, niciun „favor” nu rămâne fără urmări. Andrei TURCU