A7 se umple de benzinării! Încă două spații de servicii au fost concesionate

Autostrada Moldovei începe să prindă tot mai mult contur nu doar prin kilometrii de asfalt, ci și prin infrastructura care va trebui să îi facă pe șoferi să se simtă, în sfârșit, ca pe o autostradă europeană. Încă două benzinării de pe A7 au fost concesionate, iar compania care va administra cele două spații pentru următoarele trei decenii este Oscar Downstream.

Cele două spații de servicii sunt amplasate pe ambele sensuri ale A7, la kilometrul 131, în zona localității Milcovul. Contractul de concesiune va avea o durată de 30 de ani, potrivit anunțului făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Dar nu va fi vorba doar despre două pompe de carburant aruncate lângă autostradă. Pentru a putea fi deschise, spațiile trebuie să fie echipate cu o listă consistentă de facilități: parcări pentru autoturisme, autocamioane și autocare, toalete publice, dușuri, stații de alimentare cu carburant, spații comerciale și snack bar.

Și, cum infrastructura auto se schimbă rapid, sunt obligatorii și stații de încărcare pentru mașini electrice, cu cel puțin patru puncte pentru vehicule ușoare.

Pentru transportatori apare o facilitate și mai importantă: parcare securizată, dotată la rândul ei cu toalete, dușuri și două stații de încărcare pentru vehicule electrice grele.

Practic, șoferii ar trebui să primească pe A7 un mic ecosistem de servicii, nu doar o benzinărie clasică.

Contractul cu Oscar Downstream va putea fi semnat peste 10 zile, în cazul în care nu sunt depuse contestații. După această etapă urmează proiectarea și amenajarea efectivă a spațiilor.

Iar A7 începe să capete rapid o rețea de servicii. Cu doar două zile înainte, CNAIR anunțase desemnarea companiei MOL România Petroleum Products SRL pentru primele două benzinării concesionate pe Autostrada Moldovei.

Acestea vor fi amplasate la kilometrul 91, în zona Valea Râmnicului, pe ambele sensuri. Contractul pentru aceste spații va avea o durată de 20 de ani, iar concesionarul trebuie să proiecteze, să amenajeze, să opereze și să întrețină infrastructura.

Astfel, în doar câteva zile, patru spații de servicii de pe A7 au deja concesionari desemnați.

Este o veste importantă pentru șoferi, mai ales într-un moment în care Autostrada Moldovei începe să devină una dintre principalele axe de transport ale regiunii. O autostradă fără servicii funcționale ar fi doar o infrastructură incompletă. Cu parcări, alimentare, toalete, spații comerciale și încărcare electrică, A7 începe să semene cu ceea ce ar trebui să fie o autostradă modernă.

Pentru moment, infrastructura se construiește etapă cu etapă. A7 nu primește doar asfalt. Primește și benzinării, parcări, servicii și stații de încărcare - semn că Autostrada Moldovei începe, încet, să funcționeze ca o arteră rutieră europeană. Daniel BACIU