Academia Română a trimis la Iași 5 importante premii

În fiecare an, Academia Română acordă premii destinate oamenilor de ştiinţă şi literelor, precum şi artiştilor români din ţară sau din străinătate, în scopul stimulării creaţiei naţionale şi pentru recunoaşterea contribuţiei originale la dezvoltarea culturii româneşti. Fiecare premiu anual se acordă pentru o singură lucrare ori un grup de lucrări şi poartă numele unei personalităţi ilustre din domeniul creaţiei ştiinţifice, literare şi artistice româneşti. Propunerile pentru acordarea premiilor anuale se fac de către institutele de cercetare ştiinţifică sau de universităţi, de unităţile de creaţie şi de membrii Academiei Române, care alcătuiesc cele 14 secţii pe domenii de activitate şi se aprobă de Prezidiul Academiei Române.

Ieri, Academia Română a decernat, în cadrul unei ședințe solemne a Adunării Generale, premiile pentru anul 2022, între laureaţi aflându-se cercetători ştiinţifici, scriitori, cadre didactice universitare din această parte a ţării şi de peste Prut. La secţia „Filologie şi literatură”, Premiul „Lucian Blaga” a revenit lucrării „Charles Baudelaire: Opere”, vol. I-II, ediţie bilingvă, autoare prof.univ.dr. Simona-Mihaela Modreanu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. ,,Acest premiu constituie o mare satisfacție și reprezintă o împlinire a carierei mele. Primul volum urmează un criteriu strict valoric, selectiv, al traducerilor. Pentru fiecare piesă am reținut doar varianta română cea mai reușită. Al doilea volum reia originalul francez și reproduce pentru fiecare poem totalitatea variantelor române neselectate în primul. Lucrarea are un amplu studiu introductiv, un dosar critic în română și în franceză, precum și o cronologie. Provocarea a venit de la Eugen Simion, cu ceva timp în urmă, și mă bucur că am reușit să dăruim cititorilor această ediție, care însumează două mii cinci sute de pagini și a apărut în colecția ,,Opere fundamentale”, ne-a declarant autoarea.

„Mihai Eminescu” a fost decernat volumului de poezie „La locul meu” de Gellu Dorian (Botoşani). Lucrările a doi cercetători ieşeni au fost premiate la secţia „Istorie şi arheologie”: „At the Borders of the Great Steppe. Late Iron Age Hillforts between the Eastern Carpathians and Prut (5th-3rd centuries BC)” (La Graniţele Marii Stepe. Forturi de dealuri târzii ale epocii fierului între Carpaţii Orientali şi Prut (secolele V-III î.Hr.)), autor Emil Alexandru Berzovan, de la Institutul de Arheologie Iaşi – Premiul „Vasile Pârvan” şi „Andrei Oţetea. Un spirit al Sorbonei în România secolului XX”, autor Marian-Ionuţ Hariuc, de la Institutul de Istorie din Iaşi – Premiul „George Bariţiu”. Matematicianul Marius Tărnăuceanu, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, a fost distins cu Premiul „Gheorghe Lazăr” pentru lucrarea „Contribuţii la studiul grupurilor finite”.

Şi specialiştii de la Institutul de Chimie Macromoleculară ,,Petru Poni” din Iaşi sunt prezenţi în palmaresul ediţiei 2022. Grupul de lucrări „Materiale compozite conţinând fosfor şi/sau azot pentru aplicaţii de înaltă performanţă”, realizată de Diana Serbezeanu, a primit Premiul „Cristofor I. Simionescu”.

Cercetarea sociologică aprofundată a sociologilor Lidia Avădanei şi Vasile Avădanei, de la Centrul de Economie Montană (CE-MONT) Vatra Dornei, materializată în volumul „Ia – ADN-ul civilizaţiei montane româneşti”, a fost răsplătită cu Premiul „Dimitrie Gusti”.

Ieșeanca Doina Lemny, istoric de artă, din 1991 rezidentă la Paris, a primit Premiul „George Oprescu” pentru lucrarea „Brâncuşi, la chose vraie”.

Cu același prilej, prof. Moshe Groper, consilier al primarului municipiului Iași pentru relația comunitățile etnice, a primit Diploma „Distincția Culturală” pentru rodnica activitate în domeniul activităților culturale, educative și de integrare a comunităților etnice. „Am primit această distincție cu onoare, cu modestie și responsabilitate, mulțumind din suflet familiei mele și tuturor celor care mi-au fost alături și m-au sprijinit pe parcursul acestui drum, făcând posibile realizările de până acum.” – ne-a spus prof. Moshe Groper.

