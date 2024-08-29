„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Accident grav pe drumul E85 - Cinci copii răniți, două persoane încarcerate

Un grav accident s-a produs joi dimineață, pe raza localității Drăgușeni (E85), în județul Suceava. Au fost implicate nouă persoane, printre care și cinci minori. Două dintre persoane, o femeie și un copil, au rămas încarcerate.

„Accident rutier produs între două autoturisme, în această dimineață, în jurul orei 4:20, pe raza localității Drăgușeni (E85). În eveniment au fost implicate 9 persoane, printre care și 5 minori. Două dintre persoane, o femeie și un copil, au rămas încarcerate”, anunță ISU Suceava.

La fața locului au intervenit mai multe autospeciale ale pompierilor militari, precum și șapte echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

„În urma evaluării celor implicați în eveniment, toate cele 9 persoane, conștiente și cooperante, au necesitat îngrijiri medicale. Pompierii au extras cele două victime încarcerate și le-au predat echipajelor medicale și paramedicale. După stabilizare, cele nouă victime au fost transportate la spital, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, potrivit pompierilor militari.

