Când birourile se închid, o altă economie începe să producă bani în Iași. După ora 22.00, cluburile, barurile, restaurantele și sălile de evenimente pun în mișcare un lanț întreg de afaceri. Numai firmele din sectorul servirii băuturilor cumulează venituri de peste 14,5 milioane de euro, însă valoarea reală a nopții este considerabil mai mare.

O piață de 14,5 milioane de euro numai din baruri

Economia de noapte a Iașului nu apare separat în statisticile oficiale, dar bilanțurile firmelor arată dimensiunea unei piețe care nu mai poate fi tratată doar ca divertisment.

În municipiu funcționează 141 de societăți cu activitate principală în domeniul barurilor și al servirii băuturilor. Împreună, acestea cumulează o cifră de afaceri de 76,4 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 14,5 milioane de euro. Profitul net agregat ajunge la 12,6 milioane de lei, ceea ce înseamnă o marjă de aproximativ 16,5%. Sectorul asigură direct 429 de locuri de muncă. Cifrele acoperă însă numai firmele încadrate oficial la baruri și servirea băuturilor. Restaurantele, cluburile, organizatorii de concerte, transportatorii, firmele de securitate și furnizorii tehnici sunt contabilizați separat. Prin urmare, cele 76,4 milioane de lei reprezintă doar partea vizibilă a economiei nocturne.

Câteva localuri concentrează afaceri de milioane

Bilanțurile depuse pentru anul 2025 arată că o parte importantă a pieței este concentrată în jurul unor operatori care au depășit pragul de un milion de lei. Espresso Bar Iași SRL a raportat afaceri de 6,93 milioane de lei și un profit net de 1,52 milioane de lei. Compania a avut 23 de angajați, iar marja netă s-a apropiat de 22%. Oddity SRL a încheiat anul cu venituri de 1,39 milioane de lei și un profit de 222.803 lei. Cifra de afaceri a crescut cu peste 29% față de anul precedent. Nu toate firmele au reușit însă să transforme vânzările în câștig. Pro-Migas SRL a raportat o cifră de afaceri de 636.361 de lei, dar a încheiat anul cu o pierdere de 73.877 de lei.

Diferențele dintre companii arată cât de fragilă este această piață. Încasările pot fi ridicate, dar sunt absorbite rapid de chirii, salarii, utilități, marfă, pază, promovare și divertisment.

Fiecare noapte alimentează un lanț întreg de afaceri

Banii plătiți într-un local nu rămân doar în conturile operatorului. O parte ajunge la distribuitorii de băuturi și alimente, la proprietarii spațiilor, la angajați, furnizorii de energie, firmele de contabilitate, curățenie și securitate.

Un concert sau o petrecere adaugă alte costuri și alte încasări: scenă, sonorizare, lumini, artiști, fotografi, promovare și personal tehnic. Pentru evenimentele care atrag public din afara orașului, circuitul se extinde spre hoteluri, apartamente în regim turistic, restaurante și transport.

Taxiurile și platformele de ridesharing preiau o parte importantă a clienților după încheierea programului transportului public. Firmele de pază asigură personal la intrări, iar echipele de curățenie intervin după închiderea localurilor.

Cele 429 de locuri de muncă raportate de baruri reprezintă astfel numai nucleul direct al acestei economii. În jurul lor funcționează alte sute de persoane plătite de companii din sectoare diferite.

Profiturile sunt mari, dar și costurile cresc după ora 22.00

Funcționarea nocturnă este mai scumpă decât activitatea obișnuită din timpul zilei. Localurile au nevoie de mai mult personal, servicii de pază, consum ridicat de energie, curățenie suplimentară și, în multe cazuri, artiști sau DJ.

La aceste cheltuieli se adaugă pierderile provocate de serile slabe, de anularea unor evenimente sau de scăderea consumului. Bilanțurile firmelor arată că o cifră de afaceri de sute de mii de lei nu garantează automat profitul.

Piața este susținută în special de weekenduri, concerte și perioadele în care orașul atrage turiști, studenți sau participanți la evenimente. În afara acestor vârfuri, localurile trebuie să acopere aceleași costuri dintr-un flux mai redus de clienți.

Dan DIMA