Administraţia Naţională “APELE ROMÂNE”- Administraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în Bacău, anunţă: organizarea pe 29.10.2024 și pe 30.10.2024 licitaţii publice

Administraţia Naţională “APELE ROMÂNE”- Administraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în Bacău, str.Cuza Vodă nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, tel.0234 541646, fax 0234 510050, în calitate de unitate locatoare, anunţă:

–– Organizarea în data de 29.10.2024 a licitaţiilor publice cu ofertă în plic închis privind închirierea de bunuri imobile, terenuri situate în albiile minore ale râurilor Siret, Suceava şi Moldova pe raza judeţului Suceava.

Închirierea are ca scop înlăturarea materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei, în vederea regularizării şi reprofilării acesteia pentru asigurarea scurgerii optime a apei.

Durata închirierii este de 4 ani.

Garanţia de participare este de 10% din valoarea minimă a chiriei anuale.

Valoarea minimă a chiriei anuale este de 0,073 lei/mp/lună, pentru fiecare dintre următoarele bunuri imobile:

Râul Siret Fântânele aval/ Fântânele 5.000 mp

Fânânele amonte/ Fântânele 15.000 mp

Dolhasca staţie aval/ Dolhasca 13.800 mp

Găinoaia/ Zamostea 15.000 mp

Râul Suceava Amonte pod centru/ Vicovu de Sus 14.000 mp

Luncuşoara 2/ Udeşti 30.200 mp

Râul Moldova Boroaia amonte/ Boroia 45.000 mp

Facem următoarele precizări:

# perimetrul BOROAIA AMONTE este situat în sit Natura 2000 ROSCI 0365 “Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi”, conform prevederilor Ordinului M.M.A.P. nr.1570/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului acestui sit este interzisă activitatea de exploatare a agregatelor minerale, precum şi efectuarea de activităţi conexe în perioada 01 aprilie – 31 iulie.

# perimetrul AMONTE POD CENTRU este situat în sit Natura 2000 ROSCI0379 „Râul Suceava”

# perimetrul LUNCUŞOARA 2 este situat în sit Natura 2000 ROSCI0380 „Râul Suceava Liteni”

# perimetrul Găinoaia este situate parţial în sit Natura 2000 ROSCI 0184 “Pădurea Zamostea-Luncă”.

În procesul de reglementare a activităţilor propuse a se desfăşura pe aceste perimetre se impune solicitarea avizului Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Suceava.

Obligația obținerii actelor de reglementare în domeniul mediului, inclusiv avizul emis de ANANP, cade în sarcina locatarului. Prin participarea la procedura de închiriere acesta își asumă integral toate riscurile legate de neobținerea acestor acte şi nu va putea solicita locatorului (A.B.A. Siret) restituirea valorii chiriei datorate de la data încheierii contractului.

Garanţia de participare poate fi constituită sub forma unei scrisori de garanţie bancară eliberată de o bancă din România în favoarea unităţii locatoare sau prin virament în contul de garanții RO51TREZ0615005XXX013935 - TREZORERIA BACĂU, CIF 33839263. În cazul în care garanţia de participare este constituită prin virament, aceasta trebuie să se regăsească în extrasul de cont al A.B.A.Siret din ziua lucrătoare anterioară licitaţiei.

Condiţiile de participare sunt precizate în caietul de sarcini.

Ofertele vor fi depuse la sediul A.B.A. Siret în data de 29.10.2024 până la ora 9.30 şi vor fi deschise în aceeaşi zi la ora 10.

Preţul caietului de sarcini este de 950,00 lei cu TVA, plata acestuia efectuându-se cu ordin de plată în contul

RO 69TREZ 061502201X013928 - TREZORERIA BACĂU, CIF RO18264854.

După efectuarea plăţii, caietul de sarcini se poate ridica de la A.B.A.Siret - biroul Cadastrul apelor şi Patrimoniu, începând cu data de 08.10.2024 şi până pe 21.10.2024, numai în baza solicitării scrise depusă de către persoana fizică/juridică care a efectuat plata.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.10.2024, ora 12.

Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 90 de zile de la data deschiderii acesteia.

Prezentul anunţ este postat pe site http://siret.rowater.ro/abas/anunturi/licitatii/​ la rubrica ANUNŢURI - LICITAŢII.

–– Organizarea în data de 30.10.2024 a licitaţiilor publice cu ofertă în plic închis privind închirierea de bunuri imobile, terenuri situate în albiile minore ale râurilor Siret şi Cracău pe raza judeţului Neamţ.

Închirierea are ca scop înlăturarea materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea

albiei, în vederea regularizării şi reprofilării acesteia pentru asigurarea scurgerii optime a apei.

Durata închirierii este de 4 ani.

Garanţia de participare este de 10% din valoarea minimă a chiriei anuale.

Valoarea minimă a chiriei anuale este de 0,073 lei/mp/lună, pentru fiecare dintre următoarele bunuri imobile:

Râul Siret Siret 1/ Horia şi Ion Creangă 16.526 mp

Siret 2/ Horia şi Ion Creangă 12.563 mp

Siret 4/ Horia şi Ion Creangă 44.868 mp

Siret 5/ Secuieni şi Ion Creangă 52.105 mp

Başta aval fermă / Horia şi Ion Creangă 20.019 mp

Başta amonte fermă/Horia şi Ion Creangă 15.157 mp

Tămăşeni 1/ Doljeşti şi Tămăşeni 22.486 mp

Râul Cracău Căciuleşti 4 /Girov şi Dobreni 20.414 mp

Facem următoarele precizări:

Perimetrele SIRET 1, SIRET 2, SIRET4, SIRET 5, BAŞTA AVAL FERMĂ, BAŞTA AMONTE FERMĂ, TĂMĂŞENI 1 propuse la închiriere pe râul Siret sunt situate în interiorul Sitului Natura 2000 - ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu, conform prevederilor H.G. nr.1284/2007, cu completările şi modificările ulterioare, privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Menţionăm că în planul de management şi Regulamentul ariei protejate ROSPA 0072 „Lunca Siretului Mijlociu”, se prevede printre altele:

2.5.7 Interzicerea extragerii agregatelor minerale precum şi a efectuării activităţilor conexe (sortarea şi transportul agregatelor) în perimetrul sitului în intervalul anual corespunzător perioadei de cuibărire a păsărilor şi de prohibiţie la pescuit, 15 martie – 15 august, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră prevăzute de legislaţia în vigoare, şi verificarea în teren a respectării acestei măsuri.

În procesul de reglementare a activităţilor propuse a se desfăşura pe perimetrele din judeţul Neamţ propuse spre închiriere, situate în arie protejată, se impune solicitarea avizului Agenţiei Naţionale pentru Arii Protejate – Serviciul Teritorial Neamţ.

Obligația obținerii actelor de reglementare în domeniul mediului, inclusiv avizul emis de ANANP, cade în sarcina locatarului. Prin participarea la procedura de închiriere acesta își asumă integral toate riscurile legate de neobținerea acestor acte şi nu va putea solicita locatorului (A.B.A. Siret) restituirea valorii chiriei datorate de la data încheierii contractului.

Garanţia de participare poate fi constituită sub forma unei scrisori de garanţie bancară eliberată de o bancă din România în favoarea unităţii locatoare sau prin virament în contul de garanții RO51TREZ0615005XXX013935 - TREZORERIA BACĂU, CIF 33839263. În cazul în care garanţia de participare este constituită prin virament, aceasta trebuie să se regăsească în extrasul de cont al A.B.A.Siret din ziua lucrătoare anterioară licitaţiei.

Condiţiile de participare sunt precizate în caietul de sarcini.

Ofertele vor fi depuse la sediul A.B.A. Siret în data de 30.10.2024 până la ora 9.30 şi vor fi deschise în aceeaşi zi la ora 10.

Preţul caietului de sarcini este de 950,00 lei cu TVA, plata acestuia efectuându-se cu ordin de plată în contul

RO 69TREZ 061502201X013928 - TREZORERIA BACĂU, CIF RO18264854.

După efectuarea plăţii, caietul de sarcini se poate ridica de la A.B.A.Siret - biroul Cadastrul apelor şi Patrimoniu, începând cu data de 08.10.2024 şi până pe 22.10.2024, numai în baza solicitării scrise depusă de către persoana fizică/juridică care a efectuat plata.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.10.2024, ora 12.

Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 90 de zile de la data deschiderii acesteia.

Prezentul anunţ este postat pe site http://siret.rowater.ro/abas/anunturi/licitatii/​ la rubrica ANUNŢURI - LICITAŢII.