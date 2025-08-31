Afacerea nunților

* la Iași, nunta nu mai este un prag de viață, ci un produs de piață * meniuri cu tarife între 260 și 345 de lei pentru fiecare invitat, pachete „all inclusive”, contracte și facturi transformă tradiția într-o recuzită de decor, iar industria de evenimente rulează milioane





În trecut, nunta era un ritual comunitar. La Iași, verile erau marcate de claxoanele mașinilor împodobite, de horele care se jucau în curțile oamenilor și de strigările darului care adunau vecinii, rudele și prietenii laolaltă. Era un moment de apartenență, un pas solemn în viața de familie, un prilej prin care comunitatea confirma destinul mirilor. Astăzi, scena s-a schimbat radical. Nunta nu mai este începutul, ci uneori o etapă intermediară. Cupluri cu doi copii și ani de conviețuire decid, dintr-o dată, să facă petrecerea vieții lor, dar nu pentru comunitate, ci pentru spectacol.

Industria de evenimente din Iași a prins imediat acest curent. Nu organizatorii au impus schimbarea, ci mirii, cei care cer libertate totală. Să facă nuntă într-o marți, într-o joi, în februarie sau chiar în post. Să nu mai aștepte sâmbăta de vară, nici binecuvântarea calendarului bisericesc. Cererea a venit de la tinerii care nu mai vor constrângeri, iar furnizorii au răspuns prompt. Restaurante, crame reamenajate și hambare decorate cu luminițe se rezervă acum pe tot parcursul anului, iar sezonul clasic de trei luni a dispărut.

Dragoste și business

Costurile arată cât de mare este afacerea. În Iași, meniurile standard pornesc de la 260 de lei pe invitat. La restaurante de nivel mediu, oferta urcă la 289 de lei, cu ornamentație și câteva servicii incluse. La locațiile premium, tarifele ajung la 345 de lei per persoană, pachet în care intră open bar, tort, decor, camere pentru miri și chiar acces la spa. Pentru o nuntă medie cu 150 de invitați, nota de plată sare de 50.000 de lei doar pentru mâncare și băutură. Adaugă fotograf, muzică, candy-bar, photobooth, rochia de mireasă și costurile finale se ridică rapid la 15.000–20.000 de euro.

Statisticile confirmă amploarea fenomenului. În 2024, în județul Iași, s-au înregistrat peste 3.500 de nunți. Jumătate dintre acestea au avut loc în afara sezonului tradițional, semn că trendul s-a generalizat. Pentru organizatori, asta înseamnă profit constant, fără luni moarte. Managerii de localuri vorbesc deschis: acum zece ani munceau intens doar vara, astăzi au calendar plin din ianuarie până în decembrie. Afacerea merge, dar tradiția se stinge.

Obiceiurile au rămas doar ca fundal vizual. În sălile moderne din Iași, găsești câte o ie pusă pe un perete, o ladă de zestre lângă candy-bar sau un brâu roșu pe masa mirilor. Atât. Restul e show. DJ, lumini, artificii indoor și un program cronometrat la minut. Strigarea darului a dispărut, alaiul miresei pe uliță e amintire, horele până dimineața au fost înlocuite cu playlisturi standard și stories pe Instagram. „Nu ne-am mai auzit demult și voiam să aflu dacă sunteți bine”, începe Cristi un dialog stupid, apo continuă : „Voiam să vă invităm la nuntă. Am zis să le facem pe toate o dată”, continuă pătimaș, ca într-o discuție de vânzări. Pe toate, adică nuntă și două botezuri.... Păi unde mai este bucuria începutului de familie nou? În conturi, evident!.

Sociologii avertizează că nunta și-a pierdut funcția de ritual de trecere. „Astăzi e vorba despre imagine și confirmare publică, nu despre integrarea într-o comunitate. Mirii își organizează nunta ca pe un spectacol, după ce viața de familie e deja în plină desfășurare”, explică un specialist din Iași.

Mirii sunt actorii principali, dar industria este regizorul care marchează profitul. Afacerea nunților rulează milioane anual. Pentru unii, e libertate: să se căsătorească atunci când vor, unde vor, cum vor. Pentru alții, e o pierdere: dispariția unei tradiții care aduna oameni și construia sensuri comune.

La Iași, nunta nu mai e începutul drumului, ci vârful de scenă al unui spectacol costisitor. Contractele și tarifele dictează ritmul, iar ceea ce odinioară era celebrare comunitară a devenit o afacere rece, calculată, perfect contabilizată. Și, odată cu ea, tradiția se retrage în tăcere, lăsând locul liber pentru business.

Clara DIMA