Ajutoare pentru copiii defavorizați, cu ocazia începerii noului an școlar

Cu ocazia începerii noului an școlar, peste 500 de copii din clasele 0-VIII din municipiul Iași și peste 100 de copii din familiile ucrainene refugiate la Iași vor primi din partea Primăriei ajutoare constând în pachete cu rechizite școlare, în cadrul acțiunii intitulate „Copii de nota 10”, organizată de Direcția de Asistență Socială (DAS), programată sâmbătă, 7 septembrie, începând cu ora 11, în Parcul Expoziției. „Fiecare copil va primi un rucsac cu o carte și rechizite şcolare precum penar, stilou, pixuri, creioane, stilou plus rezerve, set de pensule, bloc desen, caiete dictando și de matematică, foarfecă etc.”, a declarat primarul Mihai Chirica, care a precizat că valoarea unui rucsat plin cu rechizite este de 170 de lei. În deschiderea evenimentului, copiii, părinții și bunicii vor benercia de un scurt moment artistic susținut de interpreți locali de muzică ușoară și populară.