Ajutor pentru pensionarii din Iași. Primăria dă din 14 aprilie tichete sociale celor cu pensii sub 1.800 de lei

Primăria Municipiului Iași reia, începând cu 14 aprilie 2026, distribuirea ajutoarelor sub formă de tichete valorice sociale pentru pensionarii cu venituri mici. Măsura este derulată prin Direcția de Asistență Socială și se adresează pensionarilor de drept sau beneficiarilor pensiilor de invaliditate care încasează sub 1.800 de lei inclusiv.

Distribuirea tichetelor se face la sediul instituției din Șoseaua Națională nr. 43, în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 8.30 și 15.30. Programul este valabil pe o perioadă de trei luni, până la data de 30 iunie 2026.

Pentru a primi acest ajutor, solicitanții trebuie să depună o cerere și să prezinte, în original, actul de identitate și cuponul de pensie din luna curentă sau din luna precedentă. Condiția principală rămâne nivelul veniturilor: pensia sau pensiile cumulate nu trebuie să depășească pragul de 1.800 de lei.

Anunțul vine într-un moment în care pentru mulți pensionari din Iași fiecare sprijin social contează. În contextul scumpirilor persistente și al costurilor ridicate pentru alimente, medicamente și utilități, tichetele sociale rămân una dintre puținele forme de ajutor punctual pentru cei care trăiesc din venituri foarte mici.

Datele transmise de municipalitate arată și dimensiunea reală a nevoii sociale din oraș. Până la acest moment au fost deja distribuite 4.004 tichete, ceea ce indică un număr mare de beneficiari și o presiune constantă asupra sistemului local de asistență socială.

Prin continuarea acestui program, Primăria Iași încearcă să ofere un sprijin minim, dar necesar, pentru o categorie vulnerabilă care resimte cel mai dur creșterea costului vieții. Pentru mulți dintre cei care se încadrează în acest prag, ajutorul nu este un bonus, ci o gură de oxigen într-un buget lunar tot mai greu de dus.

Maura ANGHEL