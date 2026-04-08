Alertă în două județe: un ieșean a pus pe jar poliția!

Pe 6 aprilie, liniștea din comuna Țibana a fost spulberată de un apel disperat la 112. O femeie a anunțat că soțul ei, un bărbat de 44 de ani, a părăsit voluntar domiciliul după o dispută aprinsă și s-a îndreptat spre pădure, afirmând că ar putea să își facă rău. Din acel moment, întreaga regiune a intrat în stare de alertă maximă.

Polițiștii din Secția nr. 4 Poliție Rurală Miroslava au declanșat imediat operațiunea de căutare. În scurt timp, echipele s-au extins: Secția 2 Poliție Rurală Ciurea, un echipaj canin specializat în persoane dispărute și un polițist dotat cu dispozitiv de termoviziune au intrat în acțiune, transformând zona într-un veritabil teatru al tensionării și suspansului.

Pe măsură ce orele treceau, autoritățile au mobilizat forțe suplimentare: polițiști din județul Vaslui, jandarmi, pompieri și voluntari – toți acționând în sistem integrat, fiecare clipă devenind crucială pentru salvarea bărbatului. Operațiunea a vizat atât intravilanul, cât și extravilanul localităților Poiana Mănăstirii și Țibana, dar și zonele limitrofe Hadâmbu și Urșița.

Echipele au scotocit câmpurile și fondul forestier, în special traseele pe care se presupunea că le-ar fi parcurs bărbatul, verificând chiar și unitățile comerciale, operatorii de transport și spitalele din Iași, într-o cursă contra-cronometru împotriva necunoscutului.

Și atunci, după ore întregi de tensiune, vestea mult așteptată a sosit: pe 7 aprilie, bărbatul a fost depistat în județul Vaslui, în siguranță, datorită efortului susținut și coordonării exemplare a Serviciului de Investigații Criminale Iași – Biroul Urmăriri. Andrei TURCU