Alertă la Ungheni. ministerele ignoră poluarea care amenință 400.000 de oameni!

Deputatul ieșean Silviu Gurlui, profesor universitar, revine în atenția publicului cu un mesaj dur și extrem de pertinent despre poluarea din zona Ungheni, la est de Iași. Subiectul, urmărit cu interes de aproape 400.000 de oameni în momentul în care datele preliminare privind benzenul și toluenul au fost prezentate public, pare să fie în continuare o taină ignorată de autorități.

Două ministere, același răspuns: „nu sunt probleme”

Silviu Gurlui a publicat astăzi pe pagina sa de socializare răspunsurile oficiale ale Ministerului Sănătății și Ministerului Mediului, iar concluzia este tulburătoare: ambele instituții susțin că nu există motive pentru investigații suplimentare.

Ministerul Sănătății transmite că analize suplimentare se fac doar dacă sunt îndeplinite trei condiții stricte: sesizări repetate, dovezi de expunere și semne vizibile în sănătatea populației. MS susține că, în cazul Ungheni, aceste condiții nu sunt îndeplinite. Zona nu este considerată cu risc ridicat, iar datele DSP Iași nu indică creșteri anormale ale îmbolnăvirilor. Valorile de benzen și toluen sunt fie în limite, fie insuficiente pentru concluzii clare, spun cei din minister. Mesajul implicit este tulburător: fără dovezi clare, nu există recomandări pentru populație. Sistemul funcționează, așadar, pe inerție.

De la Ministerul Mediului, răspunsul este mai detaliat, dar duce la aceeași concluzie: nu sunt investigații suplimentare și nu există colaborare transfrontalieră cu Republica Moldova pentru monitorizarea aerului.

Specialiștii din minister consideră că sursele principale de poluare sunt locale: arderea lemnului și a deșeurilor, traficul și praful ridicat de pe sol. Deși poluanții cresc simultan, explicația rămâne aceeași: condiții locale și meteo nefavorabil. În plus, laboratorul mobil există, dar nu este prezent în zonă, iar responsabilitatea este lăsată în mare parte la nivel local.

Prevenție absentă, date noi imposibile

Deputatul Silviu Gurlui trage un semnal clar: ambele ministere merg pe aceeași logică circulară: „Nu sunt suficiente date, nu intervenim. Nu apar date noi, nu intervenim…”

Astfel, întreaga situație rămâne într-un cerc vicios. Deputatul întreabă retoric: „Dacă nu ne uităm mai atent, cum aflăm cu adevărat ce se întâmplă?”

El subliniază că de la episodul din Ungheni nu au mai fost incidente majore, dar avertizează că lipsa unei monitorizări continue și a unei colaborări externe poate ascunde probleme reale de sănătate publică.

Silviu Gurlui atrage atenția asupra responsabilității sistemului, invocând necesitatea prevenției active: nu putem aștepta să apară dovezi clare pentru a acționa, pentru că exact aceasta este definiția unui risc ignorat. „Dacă nu există interes real pentru prevenție și pentru investigații dedicate, cetățenii rămân vulnerabili. Și nu știm niciodată cu adevărat ce respirăm”, spune deputatul ieșean. Carmen DEACONU