Alertă sanitară la Iaşi: trei copii, suspecţi de malarie, după o călătorie în Africa

Autorităţile medicale din Iaşi sunt în alertă după ce, în cursul zilei de 23 martie, au fost confirmate trei cazuri suspecte de malarie la minori evaluaţi într-o unitate medicală din municipiu. Este vorba despre trei copii din aceeaşi familie, recent întorşi dintr-o zonă endemică din Africa.

Doi dintre micuţi, cu vârste de 3 şi 5 ani, au fost deja diagnosticaţi prin identificarea parazitului Plasmodium în sângele periferic, în timp ce al treilea copil, în vârstă de 1 an şi 6 luni, este considerat contact şi se află sub monitorizare, fără confirmare de laborator până în acest moment.

Potrivit medicilor, debutul bolii a fost marcat de simptome digestive - diaree şi vărsături - urmate de febră în cazul a doi dintre copii. Cel de-al treilea prezintă o formă uşoară, cu manifestări respiratorii. Starea generală a tuturor pacienţilor este, în prezent, stabilă.

Conform protocoalelor epidemiologice, copiii au fost transferaţi la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, unde vor fi confirmaţi diagnosticul şi tratamentul specific, sub supraveghere de specialitate.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a fost notificată, iar o anchetă epidemiologică este deja în desfăşurare pentru a stabili toate circumstanţele cazurilor.

Medicii subliniază că malaria este o boală transmisă exclusiv prin înţepătura ţânţarilor infectaţi din genul Anopheles, specifici zonelor tropicale şi subtropicale, şi nu se transmite de la om la om prin contact direct sau aer, astfel că nu există risc de răspândire în comunitate în condiţii obişnuite. Laura RADU