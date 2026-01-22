Ambulanțele Iașului, pe perfuzii: peste un milion de euro pentru cârpirea flotei SAJ!

* reparații fără sfârșit: ambulanțele Iașului îmbătrânesc, nota de plată explodează * sistemul de urgență, cârpit din facturi * majoritatea mașinilor-salvare ale județului sunt uzate și depășite din punct de vedere tehnic, dar cum necesarul este de cel puțin două ori mai mare pentru a acoperi cerințele serviciilor de urgență din județ, SAJ lucrează cu ce are

Serviciul de Ambulanță Județean Iași se pregătește să bage sume consistente de bani publici în menținerea pe șosea a unui parc auto tot mai obosit. Instituția a lansat un acord-cadru de servicii de reparații și întreținere pentru ambulanțe, care vizează atât manopera, cât și furnizarea de piese și accesorii, pentru trei mărci-cheie din dotare: Citroën, Mercedes și Renault Master.

Miza financiară este una serioasă: peste 5,1 milioane de lei fără TVA, iar grosul banilor se duce către un singur lot – Renault Master, modelul care domină flota SAJ Iași și care, implicit, concentrează cele mai multe probleme de uzură.

Un contract mare pentru ambulanțe puține

Deși vorbim despre milioane de lei, realitatea din teren este dură: în prezent, SAJ Iași mai are doar puțin peste 70 de ambulanțe funcționale, un număr considerabil mai mic decât normativul tehnic aprobat anul trecut. Majoritatea mașinilor-salvare sunt însă uzate și depășite din punct de vedere tehnic, dar cum necesarul este de cel puțin două ori mai mare pentru a acoperi cerințele serviciilor de urgență din județ, SAJ lucrează cu ce are.

Cu alte cuvinte, Iașul se bazează pe mai puține ambulanțe decât ar avea nevoie, iar multe dintre ele sunt vechi, rulate intens și scoase zilnic în intervenții critice.

Chiar și așa, ambulanțele „bătrâne” continuă să fie trimise la cazuri, cot la cot cu cele mai noi, într-un efort constant de a acoperi lipsa de autospeciale. Reparațiile nu mai sunt o opțiune, ci o necesitate vitală pentru funcționarea sistemului.

Acordul-cadru este structurat pe trei loturi distincte: Lot 1 – Citroën, cu o valoare estimată de 70.137 lei fără TVA, Lot 2 – Mercedes, cu o valoare de 154.676,48 lei fără TVA, Lot 3 – Renault Master, adevărata „gaură bugetară”, cu o valoare estimată de 4.965.262,55 lei fără TVA.

Diferența uriașă între loturi spune totul despre gradul de uzură și frecvența reparațiilor necesare pentru ambulanțele Renault Master, coloana vertebrală a flotei SAJ Iași.

Cine poate intra în cursă

SAJ Iași solicită oferte doar de la service-uri auto autorizate din județ, capabile să demonstreze experiență, dotări tehnice și echipamente de diagnosticare moderne. Atelierul ales trebuie să poată verifica, regla și repara inclusiv parametrii geometrici ai autosanitarelor, un detaliu esențial pentru siguranța intervențiilor.

Experiența cerută poate acoperi până la trei ani, iar autoritatea contractantă acceptă și experiență mai veche, semn că nu foarte multe service-uri pot face față cerințelor tehnice impuse de ambulanțe.

Interesant este și modul în care se va face evaluarea ofertelor. Garanția pieselor de schimb poate aduce punctaj important: 30 de puncte pentru garanții între 19 și 24 de luni, 10 puncte pentru 13–18 luni, 5 puncte pentru 6–12 luni, 0 puncte sub 6 luni.

Cu alte cuvinte, nu doar prețul contează, ci și cât de mult rezistă piesele puse pe ambulanțele care, zilnic, pot face diferența între viață și moarte.

Ofertele pot fi depuse până pe 23 februarie 2026, ora 15:00, pentru toate loturile. Până atunci, însă, rămâne o realitate greu de ignorat: Iașul ține în viață un sistem de urgență subdimensionat, bazat pe ambulanțe puține, intens exploatate și reparate din mers.

Daniel BACIU