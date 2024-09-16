Aplicarea inteligenței artificiale în procesul educațional, dezbătută la Iași

Modul prin care inteligența artificială (AI) contribuie la îmbunătățirea performanțelor elevilor și a procesului educațional în general va fi dezbătut în cadrul conferinței „Inteligența Artificială în Sistemul de Învățământ: Perspectivele educației în era revoluției tehnologice”, care va avea loc în perioada 4-5 octombrie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC).

Organizată de Prmăria Municipiului Iași, în colaborare cu UAIC, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) și Comunitatea „IAȘI AI”, manifestarea se adresează profesorilor din învățământul preuniversitar, având ca scop explorarea modalităților prin care inteligența artificială poate transforma procesul educațional.

Participanții vor avea astfel ocazia să descopere cum AI poate ajuta la crearea lecțiilor interactive, gestionarea eficientă a timpului și motivarea elevilor. Principalele obiective ale conferinței includ: oferirea de cunoștințe teoretice și practice despre aplicarea inteligenței artificial în educație, prezentarea de soluții inovatoare pentru sprijinirea procesului de evaluare și predare și pregătirea cadrelor didactice pentru viitorul digital al educației. „Participanții vor avea acces la cele mai noi informații despre aplicarea AI în procesul educațional, oportunitatea de a intra în contact direct cu experții în educație și tehnologie, dar mai ales vor avea ocazia de a aplica cunoștințele învățate în cadrul atelierelor pe care le-am pregătit. De asemenea, la final, participarea lor va fi recunoscută de către instituțiile acreditate, prin certificatele oferite”, anunță organizatorii.

Conferința va include prezentări de specialitate și ateliere practice, susținute de experți din Comunitatea „IAȘI AI”, specialiști din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” și de Marilena Ionașcu, Education Manager al Microsoft România. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc vineri, 4 octombrie, începând cu ora 10, în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, urmată de sesiunile interactive și practice. Edi MACRI