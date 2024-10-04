Aproape patru ani pentru descâlcirea iţelor unei bătăi între patru turmentaţi

* nimeni din cei patru nu reuşea să-şi amintească de la ce pornise conflictul, nici cine a dat primul cu pumnul * testul poligraf n-a limpezit prea mult lucrurile, aşa că învingătorii din teren au pierdut în instanţă * ei au fost socotiţi făptaşii, prietenii de pahar fiind victime, de aceea şi pedepsele a fost rostite cu destulă prudenţă

Abia zilele trecute, magistraţii din Răducăneni au izbutit să dea verdictul într-o încâlcită speţă de lovire sau alte violenţe, la care au participat patru prieteni de pahar. Fraţii Anton şi Vasile au mers acasă la consătenii lor din Roşu, tot fraţi şi ei, Denis şi Claudiu B.. După trei ore de băut atroce, toţi cei patru erau teribil de turmentaţi. Oaspeţii şi-au luat rămas bun de la gazde şi au plecat către casele lor.

Denis şi Claudiu au perceput gestul ca pe un afront, s-au înarmat cu câte un par şi s-au dus după Vasile şi Anton. Pe acesta din urmă l-au ajuns imediat. Se oprise în mijlocul drumului, pentru a-şi satisface nevoile fiziologice. Având superioritate numerică, fraţii B. au câştigat, rapid, această primă luptă. Vasile a fost prins chiar în faţa porţii, pe când se pregătea să intre în propria gospodărie. Denis şi Claudiu l-au bumbăcit bine, l-au aruncat peste gard, apoi au bătut în uşă. Au aşteptat să iasă concubina lui Vasile, căreia i-au zis că respectivul se îmbătase zdravăn, doarme în grădină şi nu vrea să intre în casă. Apoi, au plecat.

Femeia s-a dus să-şi ridice iubitul de jos, a văzut că-i curge sânge, că fusese bătut şi a sunat la 112. Poliţiştii au venit, au constatat agresiunile şi au chemat o ambulanţă, care să-i ducă pe cei învinşi la spital.

A urmat deschiderea dosarului penal şi audierea celor patru. Anchetă foarte problematică, din pricina celor implicaţi în bătaia din seara de 26 martie 2021. Nimeni din cei patru nu reuşea să-şi amintească de la ce pornise conflictul, nici cine a dat primul cu pumnul, testul poligraf n-a limpezit prea mult lucrurile, aşa că învingătorii din teren au pierdut în instanţă. Ei au fost socotiţi făptaşii, prietenii de pahar fiind victime. De aceea şi pedepsele a fost rostite cu destulă prudenţă. Câte un an cu suspendare pentru fraţii B. Claudiu CONSTANTIN