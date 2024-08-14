Apropierea noului an școlar readuce în prim-plan bullyingul

* câteva sfaturi de la psihologii ieșeni pentru părinți * „Vorbim despre un fenomen care a luat amploare, în ciuda tuturor sfaturilor pe care le dăm atât noi, psihologii, cât și cadrele didactice. În momentul în care copilul este la școală, cinci sau șase ore pe zi, părintele nu mai deține controlul. Copilul trebuie să gestioneze de unul singur relațiile interumane, iar acest lucru este dificil pentru mulți elevi”, susține Andreea Coman, psiholog clinician

A mai rămas mai puțin de o lună de zile până la începerea noului an școlar, iar acest lucru reprezintă un motiv de îngrijorare nu doar pentru elevii care își doresc să fie silitori și să obțină rezultate bune la învățătură. Conform psihologilor, foarte mulți părinți așteaptă cu emoții uriașe acest moment, întrucât sunt îngrijorați de faptul că cei mici ar putea avea de-a face cu deja celebrul fenomen numit bullying. În ultimii ani, acesta a luat amploare și este resimțit și în unitățile de învățământ din Iași, iar specialiștii îi îndeamnă pe părinți să fie foarte atenți deoarece poate conduce la situații grave. „Vacanța de vară, chiar dacă nu pare logic, este o perioadă liniștită pentru mulți adulți. Este perioada în care sunt scutiți de presiunea problemelor pe care le întâmpină cei mici în societate, mai ales la școală, unde bullying-ul este din ce în ce mai prezent. Vorbim despre un fenomen care a luat amploare, în ciuda tuturor sfaturilor pe care le dăm atât noi, psihologii, cât și cadrele didactice. În momentul în care copilul este la școală, cinci sau șase ore pe zi, părintele nu mai deține controlul. Copilul trebuie să gestioneze de unul singur relațiile interumane, iar acest lucru este dificil pentru mulți elevi”, a declarat Andreea Coman, psiholog clinician.

De ce este bullying-ul periculos

Psihologii ieșeni au explicat de ce acest fenomen este extrem de periculos și vorbesc despre consecințe extrem de grave, care pot apărea cu timpul. „Bullying-ul este celebra «bătaie de joc», așa cum îi spuneam noi când nu cunoșteam acest termen nou. Copiii au de multe ori tendința de a râde unii de alții, de a comenta pe seama vestimentației, pe seama aspectului fizic, pe seama rezultatelor la învățătură. Aceste lucru, repetate zi de zi, pe termen lung, pot lăsa urme adânci. Un copil supus unui astfel de tratament poate dezvolta anxietate și chiar depresie. Își va pierde încrederea în forțele proprii și va fi mereu reticent când va fi vorba de socializare. Totodată, nu trebuie să ascundem faptul că se poate ajunge la situații mult mai grave, deoarece au existat foarte multe tragedii și tentative de suicid din această cauză”, mai spune psihologul ieșean.

Aspectele la care trebuie să fie atenți părinții

Conform specialiștilor, părinții trebuie să fie „cu ochii în patru” pe parcursul unui an școlar. Adulții nu trebuie să fie atenți doar la rezultatele pe care elevii le au la învățătură ci și la comportamentul lor care, de multe ori, poate sugera anumite probleme. „Părinții au tendința să fie atenți doar la rezultatele obținute de elevi, la note. Să nu uităm că rezultatele pot fi mai slabe și din cauza bullying-ului. Un copil care are probleme în colectiv nu va mai da randamentul dorit. Ca adulți, trebuie să fim foarte atenți la comportamentul copilului. Trebuie să observăm care este starea de spirit pe care acesta o are în momentul în care se întoarce de la școală. Totodată, un copil care merge cu plăcere la școală se va trezi singur dimineața, bucuros. Și acest aspect poate fi unul important, la care trebuie să fim atenți. Dacă lucrurile degenerează, trebuie să fim atenți și la semnele de pe corpul copilului, deoarece bullying-ul generează, de multe ori, agresiune fizică. În cazul în care aflăm despre astfel de probleme, este foarte bine să ne adresăm cadrelor didactice și psihologilor”, a încheiat Andreea Coman. Cristian ANDREI