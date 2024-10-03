Arome de toamnă în borcane goale. Murăturile, amenințate de prețurile tot mai mari

Într-o dimineață târzie de toamnă, când frunzele galbene se desprind alene din copaci, în piețele din Iași se simte deja schimbarea de sezon. Pe tarabe, acolo unde altădată găseai munți de gogoșari, castraveți, morcovi și conopidă, acum zace un spațiu gol, ca o amintire palidă a abundenței din anii trecuți. Legumele sunt mai puține și prețurile lor au urcat, provocându-le cumpărătorilor o oarecare reținere. „Nu mai sunt cum erau odată”, oftează o femeie în vârstă, cu o sacoșă aproape goală în mână. Se uită cu nostalgie la câțiva ardei roșii strălucitori, parcă nehotărâtă dacă să îi cumpere sau nu. „Murăturile de anul acesta vor fi mai puține”, continuă ea, „și parcă nici gustul nu mai e la fel”.

Pe tarabe, acolo unde altădată găseai munți de gogoșari, castraveți, morcovi și conopidă, acum zace un spațiu gol, ca o amintire palidă a abundenței din anii trecuți. Legumele sunt mai puține și prețurile lor au urcat, provocându-le cumpărătorilor o oarecare reținere. Costul ridicat al legumelor a schimbat ritmul obișnuit al toamnei. Conopida, de exemplu, a devenit aproape un lux, un kilogram costând 15 lei, cât un pui. Oamenii cumpără mai puțin și se gândesc de două ori înainte de a umple coșul. „Anul trecut, am făcut cinci borcane de castraveți murați. Anul acesta, poate că voi reuși să fac două”, spune o tânără mamă care încearcă să își mențină zâmbetul, deși se simte o ușoară amărăciune în glasul ei.

Prețurile legumelor au urcat vertiginos, lăsând în urmă tradițiile care au definit toamnele moldovenești. Un kilogram de castraveți costă 10 lei, preț care nu ar fi fost de imaginat cu doar câțiva ani în urmă, iar ardeii grași, odinioară elementul central al rețetelor de gogoșari în oțet, sunt aproape un lux.

Tradiții care rezistă cu greu

Pentru gospodinele din Iași, murăturile nu sunt doar un obicei, ci o legătură cu trecutul, cu amintirile copilăriei, când borcanele de varză murată și gogonele în oțet erau un motiv de mândrie. „Îmi amintesc de mama și de bunica, cum puneau murături împreună, pe vremea când totul era mai simplu. Acum, parcă nu mai avem nici timp, nici resurse”, povestește Maria Popescu, în timp ce se uită la prețurile din piață. Pentru cei care încă mai reușesc să mențină vie această tradiție, pregătirea murăturilor devine un act de rezistență. Rețetele de familie sunt transmise din generație în generație, iar combinația de apă, sare și oțet ascunde în spatele său povești întregi de viață. Însă, pe măsură ce prețurile cresc și accesul la legume de calitate devine tot mai dificil, se pare că această tradiție este tot mai greu de păstrat.

Mulți se adaptează, găsesc alternative mai accesibile și își păstrează dorința de a umple cămările. Poate că nu vor fi la fel de multe borcane ca altădată, dar esențialul rămâne – gustul acrișor care amintește de toamnele din trecut, de mesele de familie și de sentimentul de acasă.

Maura ANGHEL