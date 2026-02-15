* un dig de beton, un gang îngust, o fațadă de cămin, o pasarelă sau un punct termic nu sunt, în mod normal, locuri unde „se întâmplă cultura” * tocmai aici street art-ul are forța lui: ia suprafețe ignorate și le transformă în repere * în Iași, munca creatorilor precum Harcea Pacea arată limpede cum arta urbană poate schimba un cartier, poate lega comunități și poate rescrie, discret, felul în care orașul se privește pe sine

În Iași, arta străzii nu mai e demult doar o întâmplare. A devenit un limbaj public, pe care îl înțelegi din mers. Nu te cheamă la vernisaj, te prinde la colțul blocului. Nu te obligă să intri într-o sală, îți ridică privirea când treci pe lângă un perete pe care, până ieri, îl ignorai. Asta înseamnă, de fapt, „arta care vorbește străzii”: orașul începe să comunice cu oamenii lui, în spații în care înainte nu se spunea nimic.

Un exemplu puternic de spațiu valorificat este zona digului din apropierea Bahluiului, acolo unde un perete lung, cu rol de barieră simbolică, a fost transformat într-o galerie în aer liber. Când un astfel de zid începe să spună o poveste, nu se schimbă doar culoarea, ci și reputația locului: din „graniță” devine punct de întâlnire, din zonă ocolită devine reper pe care îl arăți altcuiva. În astfel de proiecte, Harcea Pacea este un nume asociat cu intervenții care nu caută suprafețe „comode”, ci exact spațiile grele, unde orașul pare abandonat.

La fel de spectaculos e felul în care arta urcă pe fațade mari, acolo unde privirea nu stă, de obicei, decât o secundă. În campusul studențesc, o lucrare murală amplă a transformat intrarea într-un spațiu cu identitate, ca o poartă simbolică pentru mii de tineri care trec zilnic pe acolo. E genul de gest care schimbă cultura de zi cu zi: nu mai ai doar blocuri și cămine, ai semne vizuale care spun „aici e comunitate, aici e educație, aici e energie”.

Și mai interesant este când street art-ul intră în locuri aparent „mici”, dar cu impact uriaș, cum ar fi zidurile unei grădinițe. Acolo, muralul nu e doar imagine, ci un mesaj repetat zilnic pentru copii, părinți, educatori. În momentul în care arta devine parte din rutina unei comunități, ea nu mai e un decor. Devine un instrument de educație urbană, un fel de manual vizual despre viitor, responsabilitate, curaj.

Un alt tip de spațiu „improbabil” este gangul. În mod normal, e un simplu culoar de tranzit, un loc pe care îl traversezi repede. Când însă un gang devine reper cultural, se schimbă funcția lui: din scurtătură anonimă devine loc cu memorie. Un portret mural dedicat poetului Emil Brumaru, realizat într-un pasaj folosit de trecători, a arătat că literatura poate coborî pe stradă fără să-și piardă demnitatea. Nu o „consumi” într-un program cultural, o întâlnești în drum spre casă.

Iar infrastructura „rece” a orașului, gen pasarele, ziduri de sprijin sau puncte termice, este poate cea mai greu de „îndulcit” vizual. Tocmai de aceea, când astfel de suprafețe capătă artă, efectul e imediat: o zonă de tranzit devine recognoscibilă, un loc perceput ca „neprietenos” devine mai sigur, mai locuibil, mai ușor de povestit. Aici street art-ul lucrează ca o formă de regenerare rapidă: nu repară asfaltul, dar repară atmosfera.

În final, miza nu e că Iașul are murale frumoase. Miza e că, prin astfel de intervenții, orașul își creează repere noi, în afara centrului, în afara rutelor clasice, în afara locurilor „oficiale”. Harcea Pacea e un exemplu tocmai prin felul în care folosește spații inedite: ziduri lungi, fațade mari, pasaje, infrastructură, zone marginale. Adică exact locurile unde cultura nu ajunge, de obicei, decât târziu. Când arta ajunge prima, ea deschide drumul.

Teona SOARE