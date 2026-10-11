Nu a fost întâmplare, ci o demonstrație de eficiență! ASPI Iași a dat lovitura pe terenul celor de la Știința Miroslava, unde s-a impus cu un categoric 3-0, după o partidă în care contraatacul a funcționat aproape perfect. Oaspeții au lovit în momente-cheie, au profitat de spațiile lăsate de adversari și au transformat duelul într-un rezultat care reaprinde lupta pentru promovare!

Știința Miroslava, obișnuită să domine și să-și impună ritmul, a fost surprinsă de jocul pragmatic al adversarilor, suferind prima înfrângere din actualul sezon. ASPI nu s-a pierdut în fața gazdelor și a demonstrat că poate produce rezultate mari atunci când își execută planul de joc fără ezitare.

Cozma deschide balul cu o execuție de clasă!

În minutul 16, Cozma a dat prima lovitură, cu o execuție excelentă la colțul scurt. Golul a schimbat datele partidei și le-a permis celor de la ASPI să abordeze restul întâlnirii exact așa cum își doreau: disciplinați, organizați și gata să pedepsească orice greșeală.

Știința a fost obligată să caute drumul spre egalare, dar, în loc să revină în joc, s-a trezit lovită din nou în repriza secundă.

Două goluri în trei minute și liderul se prăbușește!

În minutul 62, Bogleș a oferit o centrare perfectă, iar căpitanul Gorovei a finalizat ca la carte pentru 0-2. A fost momentul în care ASPI a pus și mai multă presiune pe gazde, care abia apucaseră să digere golul secund.

Trei minute mai târziu, în minutul 65, Bogleș și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, ducând scorul la 0-3. Un interval de numai câteva minute a transformat un meci echilibrat într-o victorie categorică pentru oaspeți!

ASPI intră puternic în lupta pentru promovare

Succesul de la Miroslava transmite un mesaj clar rivalelor: ASPI nu vine doar să încurce socotelile, ci să lupte pentru obiective importante. Contraatacurile precise și eficiența în fața porții au făcut diferența într-un meci în care fiecare eroare a gazdelor a fost taxată.

Pentru Știința Miroslava, înfrângerea este un semnal de alarmă. Pentru ASPI, cele trei puncte reprezintă un impuls uriaș și o victorie care poate cântări greu în economia campionatului.

Scor final: Știința Miroslava – ASPI Iași 0-3! Lupta pentru promovare se încinge, iar campionatul ieșean tocmai a primit una dintre cele mai tari lovituri ale etapei!

O altă confruntare importantă s-a disputat între ACS USV 2 Iași și ACS Tonmir Iași. Oaspeții s-au impus cu 2-0, într-un duel cu miză pentru zona superioară a clasamentului, și au demonstrat că pot lupta pentru primele poziții.

Victorie clară și pentru CS Stejarul Bârnova, care a trecut cu 5-0 de AS Progresul Deleni, în deplasare. AS Țuțora a obținut, la rândul său, un succes convingător, 5-1 pe terenul celor de la ACS Academia 82 Iași.

AS Victoria Lețcani a câștigat cu 3-1 confruntarea cu ACS Gloria Bălțați, în timp ce AS Unirea Ruginoasa s-a impus la limită, 1-0, în fața formației CS Viitorul Hârlău.

Spectacolul nu a lipsit nici de la partida dintre CS Viitorul Belcești și CS Tomești, încheiată la egalitate, 3-3, după un meci cu șase goluri.

Clasamentul se răstoarnă! Tonmir e pe primul loc

Eșecul are consecințe importante în clasament. După opt etape, ACS Tonmir Iași conduce cu 22 de puncte, urmată de Știința Miroslava, cu 21. Victoria Lețcani și ASPI Iași au câte 19 puncte, astfel că lupta pentru primele poziții devine tot mai strânsă.

ASPI este acum la doar două puncte de Miroslava și a demonstrat că poate învinge una dintre cele mai puternice formații ale campionatului. În schimb, pentru Știința, înfrângerea reprezintă un duș rece după un început de sezon aproape perfect.

Lupta pentru supremație este departe de a fi decisă! Tonmir își păstrează avantajul, Miroslava simte presiunea, iar ASPI intră puternic în calcule. După un asemenea rezultat, etapa a opta poate deveni unul dintre momentele-cheie ale campionatului ieșean.

Daniel LEONTE