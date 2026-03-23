Ateneul Național din Iași sărbătorește Ziua Mondială a Teatrului cu „Take, Ianke și Cadîr”, una dintre cele mai iubite piese românești

* Iașul marchează Ziua Mondială a Teatrului printr-un spectacol-emblemă al scenei românești * publicul este invitat la Sala Unirii, unde Ateneul Național din Iași programează „Take, Ianke și Cadîr”, de Victor Ion Popa, în regia lui Ion Sapdaru, într-un eveniment care pune în prim-plan dialogul între culturi, prietenia și forța teatrului de a aduce oamenii împreună

Ateneul Național din Iași invită publicul să celebreze Ziua Mondială a Teatrului prin vizionarea spectacolului „Take, Ianke și Cadîr”, una dintre cele mai cunoscute și mai iubite piese din dramaturgia românească. Reprezentația este programată vineri, 27 martie 2026, de la ora 19:00, la Sala Unirii, și este prezentată de instituție ca un omagiu adus artei scenice și rolului esențial pe care teatrul îl are în viața comunității.

Alegerea acestui titlu nu este deloc întâmplătoare. „Take, Ianke și Cadîr”, de Victor Ion Popa, rămâne un text de referință al teatrului românesc, tocmai pentru felul în care vorbește, cu umor, tandrețe și luciditate, despre conviețuire, prietenie și depășirea prejudecăților. Povestea celor trei negustori de etnii diferite, ale căror vieți sunt tulburate de iubirea dintre Ionel și Ana, își păstrează și astăzi actualitatea, într-o lume în care dialogul și înțelegerea între oameni sunt mai necesare ca oricând.

În montarea regizorală semnată de Ion Sapdaru, spectacolul își păstrează farmecul clasic, dar își pune în valoare și mesajul profund uman. Echilibrul dintre comic și emoție, dintre savoarea replicilor și tensiunile interioare ale personajelor, transformă această reprezentație într-o experiență care trece dincolo de simplul divertisment și devine o reflecție despre toleranță, iubire și conviețuire.

Prin acest eveniment, Ateneul Național din Iași reafirmă legătura profundă dintre teatru și oraș, dintre scenă și public. Ziua Mondială a Teatrului, celebrată anual pe 27 martie, este dedicată importanței artei scenice în societate și capacității sale de a construi punți între culturi și generații. La Iași, această sărbătoare capătă, astfel, o miză aparte: aceea de a aduce în fața spectatorilor un spectacol care vorbește nu despre ceea ce desparte, ci despre ceea ce unește.

„Ziua Mondială a Teatrului este momentul în care ne amintim că scena este, înainte de toate, un spațiu al libertății și al oglindirii sufletului uman. Am ales să celebrăm această zi cu «Take, Ianke și Cadîr» deoarece este un spectacol care vorbește despre ceea ce ne unește, nu despre ceea ce ne desparte. Este cadoul nostru pentru publicul care ne susține și dovada că teatrul rămâne o flacără vie în inima Iașului”, a declarat managerul Ateneului Național din Iași, Mihai G. Marius-Andrei.

Biletele pentru spectacol pot fi achiziționate de la casieria Ateneului Național din Iași, prin rezervare online pe pagina oficială a instituției, dar și de la tonomatele amplasate în incinta Ateneului și la Sala Unirii. Evenimentul este anunțat oficial pe site-ul instituției pentru data de 27 martie 2026, ora 19:00.

Maura ANGHEL