Au sosit ambulanțele noi

Serviciul Județean de Ambulanță Iași a primit deja primele cinci ambulanțe noi, iar alte 11 urmează să ajungă în perioada următoare. Acestea vor înlocui autospecialele vechi, multe dintre ele depășind de mult norma de casare, având și peste un milion de kilometri la bord. Situația nu este singulară: la nivel național, aproape jumătate dintre ambulanțele aflate în circulație ar trebui înlocuite.

Un exemplu grăitor este o autospecială din Iași, fabricată în 2008, care a parcurs oficial 999.999 de kilometri, din cât putem citi în bord. În realitate, distanța a depășit de mult un milion, dar bordul nu mai poate înregistra. Mașina urmează să fie casată, la fel ca multe altele care funcționează la limită și care au nevoie frecvent de reparații. „Siguranța este relativă. Poți să ai pacientul în ambulanță și să rămâi cu ea defectă pe drum. Trebuie să vină alt echipaj și se pierde timp, iar pacientul poate fi în stare gravă. Ele își fac treaba, ne folosim de ele, dar sunt, evident, vechi. Aparatura e și ea destul de veche, chiar dacă e funcțională”, spune Nicolae Pralea, asistent medical la SAJ Iași.

Noile autospeciale sunt dotate cu aparatură modernă de ultimă generație: truse rapide de intervenție în caz de nașteri sau amputații, atele vacuum pentru adulți și copii, monitoare defibrilatoare, dar și un aparat pentru resuscitare cardio-pulmonară de ultimă generație care face compresiunile în locul cadrelor medicale.

„Avem aspiratorul mobil, avem și un aspirator fix, monitorul defibrilator, vine cu ceva suplimentar față de cele vechi, truse rapide de intervenție în caz de nașteri, pansamente sau amputații, multiple sertare pentru medicamente. Aici, în exterior, avem compartimentul de traumă, cu scaunul de transport pacient, atelele vacuum adulți și pediatrică, chedul și pompa vacuum, foarte ușor de accesat în cazul unei traume. Ai tot ce-ți trebuie, nu trebuie să te mai urci în ambulanță, urcă-te chinuie-te, adu-le. Te-ai dat jos, ai luat ce ai avut nevoie și ai și plecat”, explică Marlena Crihan, director medical SAJ Iași.

„În cazul unui stop cardiorespirator care necesită resuscitare prelungită, aparatul face compresiuni, iar noi ne putem ocupa de alte manevre medicale”, explică Sergiu Zota, asistent SAJ.

Ambulanțele dispun și de un sistem de ozonificare pentru dezinfecție rapidă și eficientă, precum și de conexiuni directe cu dispeceratul. În plus, personalul va fi dotat cu bodycam-uri, iar imaginile pot fi transmise în direct pentru consultarea medicilor cu experiență. „Orice suplimentare în sistemul de sănătate este mai mult decât necesară. Mașinile vechi, cu un kilometraj atât de mare, nu mai sunt sigure”, spune un ieșean.

Deși 16 ambulanțe noi pentru Iași sunt încă puține, cadrele medicale consideră că este un pas important spre modernizarea unui serviciu esențial pentru viața pacienților. În prezent, la SAJ Iași există 75 de autospeciale, iar ultimele primire sunt din anul 2018 și au deja sute de mii de kilometri la bord. Maria STANCU