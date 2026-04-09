Autobuzele și tramvaiele vor circula și în noapte de Înviere

Municipalitatea va asigura permanenţa serviciilor publice pe toată durata sărbătorilor pascale, la un nivel destul de ridicat.

Dacă societățile Salubris SA, Servicii Publice SA şi Citadin SA au pregătit din timp, pe toată durata acestei săptămâni, infrastructura, în special în zonele frecventate de credincioşi, pieţe şi supermarketuri, Compania de Transport Local nu va avea momente de respiro.

Transportul public local va fi prelungit în noaptea de Înviere. Autobuzele şi tramvaiele vor circula la 30 de minute pe toate traseele, până duminică dimineaţă, ora 02:00, cu unele modificări specifice pentru traseele 20, 27, 44, 23, 29 şi 41. În restul perioadei, până pe 14 aprilie, mijloacele de transport vor circula în număr redus, ţinând cont de vacanţa şcolară.

Cetăţenii pot sesiza probleme legate de drumuri, salubrizare sau transport la numerele de permanenţă ale societăţilor: Citadin SA (0232.240.880), Salubris SA (0232.270.223), Servicii Publice SA (0232.267.392), CTP SA (0232.267.772 / 0800.110.427) sau Dispeceratul Poliţiei Locale (0232.232.099, politialocalais@yahoo.com), a transmis municipalitatea.