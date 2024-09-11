Autostrada A8, în standby

* deși a obținut Acordul de Mediu și avizele necesare de la Comitetul Tehnico Economic al CNAIR și Ministerul Transporturor, * tronsonul Târgu Neamț - Iași - Ungheni al Autostrăzii Unirii A8 așteaptă avizul Consiliului Interministerial și aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern * estimare: octombrie – noiembrie * apoi, urmează predarea către noua Companie Națională de Investiții Rutiere (CNIR), care va organiza licitația de proiectare și execuție a lucrărilor

La sediul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avut loc o nouă ședință de lucru privind stadiul proiectelor de infrastructură rutieră din zona Moldovei, la care au fost prezenți pe lângă conducerea instituției reprezentanți ai firmelor de proiectare și de construcții câștigătoare a licitațiilor desfășurate până acum.

Potrivit analizei prezentate de organizatori, în ceea ce privește tronsonul Târgu Neamț - Iași - Ungheni al Autostrăzii A8 (Autostrada Unirii), în lungime de 100,14 kilometri, după Acordul de Mediu (AM) obținut în luna august și avizele emise de Comitetul Tehnico Economic (CTE) al CNAIR și Ministerul Transporturor (MT) urmează obținerea avizului Consiliului Interministerial și aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern, documente estimate a fi eliberate în perioada imediat următoare (octombrie - noiembrie), după care proiectul va fi predat Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), instituți care urmează să organizeze licitația de proiectare și execuție a lucrărilor. Conform proiectului, proiectarea ar urma să dureze 6 luni, iar execuția propriu-zisă a lucrărilor 18 luni, în total 24 de luni.

Referitor la realizarea podului peste râul Prut de la Ungheni, în lungime de un kilometru, parte a Autostrăzii A8, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au anunțat că proiectul a trecut de faza licitației de proiectare și execuție, după ce nu a fost depusă nicio contestație în legătură cu firma câștigătoare a licitației (NESS Proiect Europe).

Tot în cadrul ședinței de analiză desfășurată în această săptămână la sediul CNAIR a fost discutată și situația tronsonului Pașcani – Suceava - Siret al Autostrăzii A7 (Autostrada Moldovei), în lungime de 101 kilometri, aflat în acest moment în faza de licitație a proiectării și de execuție a Studiului de Fezabilitate (SF). În ceea ce privește licitațiile pentru cele două loturi ale secțiunii Pașcani - Suceava, acestea au fost lansate în luna iulie (lotul 1) și respectiv luna august (lotul 2), data limită de depunere a ofertelor fiind 19.09.2024 pentru lotul 1 și 30.09.2024 pentru lotul 2. Pentru această secțiune, finanțarea este asigurată prin Planul de Transport (PT) 2021-2027 al Uniunii Europene 2021-2027, lucrările fiind estimate a dura aproximativ 30 de luni, din care 6 luni proiectarea și 24 de luni execuția.

Un alt punct pe ordinea de zi a ședinței l-a reprezentat situația Variantei de Ocolire (VO) Iași Est, a cărei documentație tehnică este mult întârziată, în acest moment proiectul aflându-se în faza elaborării Studiului de Prefezabilitate (PSF) și a Studiului de Fezabilitate (SF), precum și a drumului de legătură dintre Autostrada A8, Spitalul Regional de Urgență (SRU) și Aeroportul Internațional Iași, parte a contractului de realizare a Variantei Ocolitoare Iași Est. Edi MACRI