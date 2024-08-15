Autostrada Moțca - Lețcani – Ungheni, pregătiri pentru licitație!

* suma necesară investiției, de 5 miliarde de euro, a fost calculată în urma aplicării unor majorări de costuri, în conformitate cu prevederile legii, care impun o „rezervă de implementare” în procent de 25% din valoarea totală estimată inițial * banii vor veni din bugetul alocat Programului de Transport 2021-2027 al Comisiei Europene, cu posibilitatea de fazare după anul 2028 din noul program Post PT 2028-2034

Consiliul Tehnico-Economic (CTE) din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avizat favorabil miercuri, 14 august, Studiul de Fezabilitate (SF) pentru tronsonul Moțca – Lețcani – Ungheni al Autostrăzii A8 (Autostrada Moldovei).

Potrivit lui Cătălin Urtoi, membru în Consiliul de Administrație (CA) al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), următorul pas după avizarea Studiului de Fezabilitate (SF) de către Consiliul Tehnico-Economic (CTE) al Ministerului Transporturilor și Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe și emiterea Acordului de Mediu (AM), îl reprezintă aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern (HG), după care proiectul urmează să fie transferat de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) la nou înființata Companie Națională de Investiții Rutiere (CNIR) și, în final, lansarea pe loturi a licitațiilor de proiectare și execuție (P+E). Fondurile pentru construcția acestui tronson vor fi asigurate din bugetul alocat Programului de Transport (PT) 2021-2027 al Comisiei Europene, cu posibilitatea de fazare după anul 2028 din noul program Post PT 2028-2034.

Potrivit lui Cătălin Urtoi, pentru acest tronson, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a propus o strategie de finanțare pe loturi de autostradă, care a fost deja înaintată factorilor de decizie din CNAIR și CNIR. „Sunt discuții care se poartă în acest moment cu cele două companii, urmând ca în perioada următoare să fie anunțată ce decizie a fost luată”, a afirmat Cătălin Urtoi. În ceea ce privește suma pentru realizarea investiției (5 miliarde de euro), acesta a precizat că ea a fost calculată în urma aplicării unor majorări de costuri, în conformitate cu prevederile legii, care impun o „rezervă de implementare” în procent de 25% din valoarea totală estimată inițial. „Pentru a nu bloca banii se va propune ca procentul cu privire la rezervele de implementare să fie acordat ulterior, pe măsură ce contractul se derulează și antreprenorii vor justifica cheltuirea acestor bani, bineînțeles cu acordul Comisiei Europene”, explică reprezentantul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Tronsonul Moţca-Leţcani-Ungheni al Autostrăzii A8 (Autostrada Unirii) urmează să travereseze judeţul Iaşi prin Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT) Aroneanu, Bălțați, Costești, Dumești, Erbiceni, Golăiești, Heleșteni, Ion Neculce, Lețcani, Miroslava, Miroslovești, Moțca, Pașcani, Podu Iloaiei,Popricani, Rediu, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Târgu Frumos, Ungheni și Victoria.

Potrivit proiectului tehnic, secțiunea de drum va avea incluse mai multe noduri de legătură, dintre care două noduri la Moțca-Pașcani plus unul pe A7 (Autostrada Moldovei), precum și obiective similar la Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Dumești–Lețcani.

Edi MACRI