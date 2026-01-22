Autostrada Unirii, o minciună națională: 300 km promiși, 55 în lucru, zero șanse de finalizare până în 2030

* Autostrada A8 – Unirii, proiectul-fanion al Moldovei și promisiunea repetată obsesiv în campanii electorale, nu mai are nicio șansă reală să fie gata până în 2030 * dincolo de declarații optimiste și comunicate lustruite, realitatea din teren, cifrele oficiale și avertismentele europene spun o poveste mult mai incomodă: A8 este grav întârziată, fragmentată și prinsă într-un hățiș administrativ care împinge finalizarea ei dincolo de termenul-limită al rețelei TEN-T Core

Un raport recent al Curții de Conturi Europene aruncă o lumină rece asupra marilor proiecte de infrastructură din Uniunea Europeană. Concluzia este dură și fără echivoc: majoritatea infrastructurilor TEN-T auditate nu vor fi finalizate până în 2030, termenul asumat oficial de statele membre. Întârzieri cronice, costuri explodate – uneori aproape duble față de estimările inițiale – proiecte modificate din mers și o complexitate subestimată au devenit reguli, nu excepții. Autostrada A8 se înscrie perfect în acest tipar. Poate chiar mai grav.

La începutul anului 2026, doar aproximativ 55 de kilometri din cei peste 300 ai Autostrăzii Unirii se află în execuție efectivă. Asta înseamnă puțin peste 18% din proiect, după ani întregi de promisiuni. Sectorul montan – cel mai dificil și cel mai costisitor – abia a ieșit pe hârtie: contracte de proiectare și execuție semnate în 2025, ordine de începere neemise integral și durate contractuale care pot ajunge la 54 de luni.

Cu alte cuvinte, chiar și într-un scenariu ideal, fără contestații, fără blocaje bugetare și fără surprize geotehnice, zona montană nu are cum să fie finalizată până în 2030. Iar realitatea românească știm bine că nu oferă scenarii ideale.

Avertisment din interiorul sistemului

Adrian Covăsnianu, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor și unul dintre cei mai avizați cunoscători ai proiectului, spune lucrurilor pe nume: finalizarea integrală a A8 este realistă abia în intervalul 2031–2032. Condiția? Proiectare tehnică riguroasă, bani asigurați, mobilizare serioasă în studiile geotehnice și antreprenori care chiar muncesc, nu doar facturează.

Fără aceste elemente, avertizează Covăsnianu, România riscă să livreze doar tronsoane izolate, fără continuitate, adică exact contrariul unui coridor TEN-T Core funcțional.

Comparația cu Autostrada A1 este revelatoare. Un proiect TEN-T Core mult mai avansat, cu tronsoane deja deschise traficului, cu autorizații emise și lucrări în plină desfășurare. Și totuși, potrivit Curții de Conturi Europene, nici A1 nu va fi gata mai devreme de 2029. Termenele inițiale – 2027, 2028 – au fost abandonate rând pe rând.

Adevărul continuă să fie cosmetizat

Dacă A1, cu tot avansul ei, a ratat calendarul, ce șanse reale mai are A8, aflată într-un stadiu mult mai incipient și într-o zonă montană de o complexitate tehnică uriașă?

Menținerea discursului oficial că „A8 va fi gata în 2030” riscă să devină nu doar ridicolă, ci și periculoasă. Credibilitatea instituțională este în joc, iar Uniunea Europeană nu funcționează pe bază de promisiuni electorale, ci pe jaloane, termene și rezultate. Presiunile europene, reprogramările forțate și corecțiile de strategie sunt aproape inevitabile dacă adevărul continuă să fie cosmetizat.

Autostrada Unirii nu poate fi gata integral până în 2030. Nu cu actualul stadiu tehnic, nu cu ritmul administrativ actual și nu cu realitatea din teren. Se pot inaugura bucăți, se pot tăia panglici locale, dar un coridor TEN-T Core funcțional rămâne, deocamdată, o promisiune.

A8 nu mai are nevoie de lozinci și optimism de conferință de presă. Are nevoie de adevăr, asumare și muncă reală. Doar pornind de la realitate poate fi construit un calendar credibil, o finanțare sustenabilă și, într-un final, o autostradă care să unească Moldova cu restul țării nu doar pe afișe, ci și pe asfalt. Daniel BACIU