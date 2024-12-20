Azi se deschide un nou tronson din Autostrada Moldovei. Când se va putea circula până la Pașcani

Autostrada Moldovei (A7) deschide o nouă rută de 80 de kilometri, iar până la finalul anului, numărul total de kilometri circulabili va ajunge la 102. Potrivit planurilor, până în 2026, întreaga autostradă, în lungime de 320 de kilometri, ar trebui să fie complet funcțională.

De vineri, de la ora 15:00, se va putea circula pe cei 36 de kilometri ai Tronsonului Râmnicu Sărat – Mândrești, parte a secțiunii Buzău-Focșani.

Acest lucru marchează posibilitatea de a circula pe autostradă între Buzău și Focșani, pe o distanță de 80 de kilometri. Totuși, spațiile de servicii de-a lungul acestei rute nu sunt încă operaționale. Autoritățile promit însă că o treime din A7 va fi în curând disponibilă pentru utilizare.

Până la sfârșitul anului, se va putea circula și pe segmentul Dumbrava – Mizil, de 21 de kilometri, parte a tronsonului Ploiești – Buzău. Secțiunea dintre Mizil și Pietroasele va fi finalizată la începutul lui 2025, iar toate cele trei loturi lipsă de pe autostrada Buzău – Ploiești vor fi gata anul viitor. Totodată, între Focșani și Pașcani sunt în lucru șase loturi, care urmează să fie finalizate până în 2026.

„Este pentru prima dată într-un an de zile când putem circula pe autostradă între două reședințe de județ. Continuarea de la Focșani spre Bacău, de la Bacău până la Pașcani, iarăși avem contractele semnate, sunt în execuție, avansează foarte bine lucrările”, spune Cristian Pistol, director CNAIR Autostrada Moldovei A7, care leagă Ploieștiul de Pașcani, va avea o lungime totală de 320 de kilometri. Proiectul, în valoare de 4 miliarde de euro, este finanțat din fonduri PNNR și trebuie finalizat până în 2026.