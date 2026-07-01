BAC 2026 la Iași. Eseu la Istorie, integrale la Matematică

* proba obligatorie a profilului a adus subiecte grele pentru candidații la Bacalaureat 2026: eseu despre România postbelică la Istorie și exerciții cu funcții, matrice și integrale la Matematică

Candidații care au susținut proba obligatorie a profilului la Bacalaureat 2026 au avut o zi grea, fie că au intrat în examen la Istorie, fie că au primit subiectele la Matematică. Pentru elevii de la uman, miza a fost un eseu de aproximativ două pagini despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Pentru liceenii de la Matematică-Informatică, subiectele au trecut prin funcții, matrice, integrale și o problemă cu parametru, văzută ca exercițiu de departajare.

La Iași, examenul se desfășoară într-unul dintre cele mai mari județe școlare ale țării. Pentru prima sesiune a Bacalaureatului 2026 sunt înscriși 5.296 de candidați, dintre care 4.862 provin din seria curentă, iar 434 sunt absolvenți din promoțiile anterioare. Probele scrise sunt organizate în 18 centre de examen: 14 în municipiul Iași și patru în afara orașului, respectiv două la Pașcani, unul la Hârlău și unul la Târgu Frumos.

Proba obligatorie a profilului a fost susținută, în funcție de filieră și specializare, la Matematică sau Istorie. Până acum, Inspectoratul Școlar Județean Iași nu a publicat o defalcare oficială a candidaților pe cele două discipline, ci doar numărul total al absolvenților înscriși în sesiune.

Eseu despre comunism la Istorie

La Subiectul I, elevii au avut de rezolvat cerințe pe baza a două texte istorice legate de Convenția de la Paris din 1858, Unirea Principatelor și domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Candidații au trebuit să extragă informații din surse, să identifice spații istorice, să explice o relație cauză–efect și să folosească date despre formarea statului român modern.

Subiectul a inclus și cerințe despre perioada 1866–1886, dar și despre acțiuni ale României în relațiile internaționale din anii 1917–1920. A fost, așadar, o probă care a acoperit atât construcția statului român modern, cât și momente importante din istoria contemporană.

La Subiectul al II-lea, sursa istorică a vizat întemeierea Moldovei și afirmarea sa în Evul Mediu, cu referiri la Dragoș, Bogdan, Lațcu și Petru I Mușat. Candidații au avut de identificat informații din text și de formulat un punct de vedere susținut prin argumente din sursă.

La Subiectul al III-lea de la Istorie, candidații au trebuit să construiască un eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Cerința a vizat prezentarea Constituției adoptate în perioada stalinistă, menționarea a două acțiuni politice desfășurate de România în relațiile internaționale între 1955 și 1969, prezentarea unei practici politice utilizate în perioada 1970–1988 și formularea unui punct de vedere despre democrația din România în intervalul 1990–1997.

Funcții, matrice și integrale la Matematică

Și candidații de la Matematică au avut o probă cu exerciții care au testat zone importante din programă. La specializarea Matematică-Informatică, subiectele primite la Bacalaureat 2026 au inclus funcții, matrice, integrale și o problemă cu parametru, tip de cerință care face adesea diferența între candidații bine pregătiți și cei care mizează doar pe exercițiile standard.

Pentru elevii de la Mate-Info, Matematica rămâne una dintre probele care cântăresc puternic în media finală și în admiterea la facultate, mai ales pentru cei care vizează Informatică, Automatică, Inginerie, Economie sau alte domenii în care media de la Bacalaureat poate conta la dosar.

Subiectele de la Matematică au vizat atât calculul propriu-zis, cât și capacitatea candidaților de a urmări pași logici, de a lucra cu parametri și de a evita greșelile de redactare. Într-o probă de trei ore, diferența se face nu doar la exercițiile dificile, ci și la atenția cu care sunt rezolvate cerințele de bază.

Joi, 2 iulie, este programată proba la alegere a profilului și specializării, un alt moment important pentru media finală. Vineri, 3 iulie 2026, va avea loc și proba scrisă la disciplina non-lingvistică studiată în limba franceză, pentru elevii de la secțiile bilingve francofone. La Iași, sunt așteptați la această probă 38 de elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și 11 elevi de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”.

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea vizualiza lucrările scrise și depune contestații. Procedura continuă pe 8 și 9 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

Clara DIMA