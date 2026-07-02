* examenul de maturitate a continuat joi, 2 iulie, cu proba la alegere a profilului și specializării * la Iași, candidații au intrat în sălile de examen pentru una dintre probele care poate schimba decisiv media finală

Bacalaureatul 2026 a ajuns joi, 2 iulie, la una dintre cele mai importante probe scrise: proba la alegere a profilului și specializării. Pentru candidații din Iași, ziua a treia a examenului a însemnat o nouă rundă de emoții, dar și o șansă de a ridica media finală înainte de afișarea primelor rezultate.

În județul Iași, la prima sesiune a Bacalaureatului 2026 sunt înscriși 5.296 de candidați, dintre care 4.862 provin din seria curentă, iar 434 sunt absolvenți din promoțiile anterioare. Examenul este organizat în 18 centre: 14 în municipiul Iași și patru în afara orașului, la Pașcani, Hârlău și Târgu Frumos.

Chimie organică: hidrocarburi, peptide și glucide

Ziua a treia de BAC este, pentru mulți elevi, proba de recuperare sau de confirmare. Candidații de la profilul real au putut susține examenul la Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică, iar cei de la profilul uman au avut de ales între Geografie, Logică, Psihologie, Economie, Sociologie și Filosofie.

Candidații care au susținut proba la Chimie organică au primit subiecte din principalele capitole ale programei: hidrocarburi, compuși organici cu funcțiuni, reacții organice, peptide și glucide. Imaginile cu subiectele au fost publicate de Tribuna Învățământului.

Primul subiect a inclus itemi grilă despre identificarea unor compuși organici, proprietățile hidrocarburilor și ale compușilor cu funcțiuni, atomi de carbon asimetrici, compoziție procentuală și reacții specifice. Candidații au avut apoi de stabilit valoarea de adevăr a unor enunțuri privind hidrocarburile, alcoolii și caracterul reducător al glucozei. „Eu dau la Medicină, nu mi s-a părut greu, oricum m-am pregătit pentru facultate”, a spus Maria, o absolventă de la un colegiu din Iași.

Subiectul al II-lea a dus examenul spre alcine și hidrocarburi aromatice. Elevii au avut cerințe despre obținerea acetilenei din carbură, nitrarea toluenului și proprietățile naftalinei. Exercițiile au combinat teoria cu problemele de calcul și cu redactarea ecuațiilor reacțiilor chimice.

La Subiectul al III-lea, candidații au lucrat pe transformări ale compușilor organici, reacții ale acidului etanoic și ale etanolului, determinarea formulelor unor compuși organici, peptide și glucide. Una dintre cerințe a vizat reacția de oxidare a glucozei cu reactivul Tollens, calcularea masei de argint depuse și menționarea a două surse naturale de zaharoză.

Anatomie: sistem endocrin și hormoni tiroidieni

La Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, subiectele au acoperit sistemul nervos, sistemul muscular, digestia, genetica, circulația, respirația și sistemul endocrin.

Primul subiect a inclus noțiuni despre sistemul nervos vegetativ, afecțiuni ale sistemului muscular, sistemul osos, digestie, aparatul reproducător și analizatorul auditiv. Elevii au avut și enunțuri de tip adevărat sau fals despre circulația sângelui, ecosisteme și aparatul excretor.

Subiectul al II-lea a avut două probleme aplicative. Prima a vizat sinteza proteinelor și structura ADN-ului, cu cerințe privind numărul de nucleotide și legăturile de hidrogen. A doua problemă a fost despre grupele sanguine și transfuzii, candidații fiind solicitați să identifice grupa de sânge și să argumenteze compatibilitatea transfuzională.

La Subiectul al III-lea, candidații au primit cerințe despre respirație și circulație, inspirație, adaptarea organismului la efort fizic, volume respiratorii și rolul sângelui în transportul gazelor respiratorii. Ultima parte a vizat sistemul endocrin, cu localizarea glandelor suprarenale, efectele unor hormoni și rolul hipofizei în controlul activității gonadelor. Minieseul cerut a fost despre variațiile secreției hormonilor tiroidieni și efectele acestora.

Rezultatele la BAC 2026 se afișează pe 7 iulie

După proba la alegere, candidații mai au de trecut, acolo unde este cazul, prin proba la Limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale la Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, iar rezultatele finale sunt programate pentru 13 iulie.

Clara DIMA