Pe 4 iunie 2026, elevii de clasa a XII-a încheie cursurile, înaintea probelor de Bacalaureat. Pentru mulți dintre ei, însă, petrecerea de final de liceu a început deja de câteva săptămâni.

Banchetele se țin în restaurante, săli de evenimente sau localuri închiriate, iar pentru părinți bucuria copiilor vine cu un efort financiar tot mai mare. Meniu, rochie, costum, pantofi, machiaj, coafat, fotografii, flori și contribuții de grup pot duce costul unei singure seri spre nivelul unui salariu minim net.

Ultima petrecere de liceu, prima factură mare

Banchetul de clasa a XII-a nu mai este doar o masă festivă la final de liceu. A devenit un eveniment pregătit ca o nuntă în miniatură, cu rezervări făcute din timp, ținute atent alese, fotografii profesionale, machiaj, coafat și discuții lungi în grupurile de părinți.Pentru elevi, este seara despărțirii de colegi. Pentru părinți, este seara în care se adună toate costurile unui final de an deja încărcat. Primul cost este meniul. În Iași, ofertele publice pentru banchete arată că prețurile pot porni de la aproximativ 225–230 de lei de persoană, în funcție de restaurant și de pachet. La Castel promovează pachete de banchet, iar Restaurant Casablanca a publicat o ofertă de banchet 2025 pentru clasa a XII-a și facultate la 230 lei/persoană. Pentru o clasă de 25–30 de elevi, doar meniurile pot însemna câteva mii de lei. Pentru fiecare familie, suma de bază pare încă suportabilă. Dar meniul este doar începutul. După meniu vin alte cheltuieli: ținuta, pantofii, machiajul, coafatul, fotografiile, transportul, florile, eventualele contribuții pentru diriginte sau profesori, cabina foto și alte servicii alese de clasă. Fiecare sumă pare mică separat. Adunate, pot deveni greu de dus.

Rochia și costumul pot dubla nota de plată

Pentru fete, rochia de banchet este una dintre cele mai mari cheltuieli. Variantele simple sau second-hand pot costa mai puțin, dar rochiile de seară noi pot urca ușor la câteva sute de lei. Magazinele și platformele de modă promovează colecții speciale de rochii de banchet pentru 2026, iar în Iași există magazine dedicate ținutelor de seară și de ceremonie. Pentru băieți, costumul poate fi și mai scump. La Flamingo Collection Iași, costumele elegante afișate online sunt în intervalul 890–990 de lei, în funcție de model. La acest preț se pot adăuga cămașa, pantofii, cureaua sau papionul. Astfel, ținuta poate ajunge să coste mai mult decât meniul. Pentru unele familii, aceasta este prima lovitură serioasă în bugetul banchetului.

Machiaj, coafat, fotografii: banchetul s-a transformat în spectacol

În cazul fetelor, machiajul și coafatul sunt, de multe ori, considerate aproape obligatorii. Nu pentru că ar fi impuse de școală, ci pentru că presiunea socială a devenit foarte mare. Toată lumea face fotografii, toate imaginile ajung pe rețelele sociale, iar adolescenții vor să arate impecabil.

Fotografiile sunt un alt cost. Clasele aleg adesea fotograf, filmare, cabină foto sau oglindă foto. Costurile se împart între elevi, dar fiecare contribuție individuală se adaugă în bugetul familiei. La final, părinții nu plătesc doar o seară la restaurant, ci un pachet complet de imagine.

Banchetul a devenit o scenă. Elevii intră în ea cu emoție, părinții cu portofelul pregătit.

Când banchetul ajunge cât un salariu minim net

Comparația cu salariul minim net nu este exagerată în cazurile în care familia plătește toate elementele: meniu, ținută nouă, pantofi, machiaj, coafat, fotografii și contribuții de grup. În iunie 2026, salariul minim brut este 4.050 de lei, iar Guvernul a aprobat majorarea la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026. Un calcul orientativ arată cât de repede se poate ajunge la o sumă mare. Meniul poate costa aproximativ 225–230 de lei. O rochie sau un costum poate adăuga câteva sute de lei sau chiar aproape 1.000 de lei. Pantofii, machiajul, coafatul, fotografiile și alte contribuții pot împinge totalul spre 1.500–2.500 de lei. În varianta mai scumpă, o singură seară de banchet se poate apropia de salariul minim net. În unele cazuri, îl poate atinge.

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