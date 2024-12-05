Bărbat de 39 de ani a decedat în ambulanță după ce autospeciala a fost implicată într-un accident rutier, în Botoșani / Nu era asigurat cu centuri pe targă și a fost proiectat în interiorul ambulanței

Un bărbat de 39 de ani a murit în Botoșani după ce ambulanța privată care îl transporta a fost implicat într-un accident rutier.

Ambulanţa în care se afla a intrat în coliziune cu un autoturism, iar în acel moment tânărul, care nu era asigurat cu centuri pe targă, a fost proiectat în interiorul autosanitarei, suferind mai multe traumatisme. Acesta a fost dus înapoi la spital şi internat în secţia de terapie intensivă, în stare foarte gravă. Din păcate inima acestuia a cedat.

„Pacientul a suferit un stop cardio-respirator, iar în ciuda manevrelor de resuscitare inima nu a mai pornit. A fost declarat decesul”, a precizat un medic din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani.

În ambulanță, alături de bărbatul diagnosticat cu paralizie şi paralizie cerebrală era şi mama sa, cea care îl însoţea permanent peste tot. La un moment dat ambulanţa încercat că depășească un autoturism care tocmai încetinise pentru a vira stânga, pe strada secundară, însă l-a acroşat în partea din stânga faţă.

Ulterior, mașina lovită s-a izbit un alt autoturism. În urma impactului violent ambulanţa a ajuns într-un stâlp, iar pacientul a fost aruncat de pe targă, lovindu-se de interiorul autosanitarei.

Poliţiştii care au ajuns atunci la faţa locului au deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă. Ulterior s-a schimbat ulterior încadrarea juridică, la ucidere din culpă.