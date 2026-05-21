Benzina urcă. Motorina coboară. Prețurile în Iași

Zece bani într-o direcție, zece bani în cealaltă. O mișcare mică pe hârtie, dar cu o încărcătură simbolică uriașă într-o economie în care fiecare ajustare la pompă se simte imediat în prețul alimentelor, în costul transportului, în lanțurile logistice care țin orașele în viață.

Petrom, jucătorul dominant al pieței, a apăsat din nou pe butonul de recalibrare, într-un context în care benzina devine ușor mai scumpă, iar motorina — combustibilul care alimentează camioanele, agricultura, distribuția — coboară cu aceeași unitate de măsură. O simetrie aproape teatrală, ca și cum piața ar încerca să transmită simultan două mesaje opuse: consumatorul urban plătește mai mult, dar economia reală a transportului respiră ușor.

Și totul se întâmplă sub o reglementare de criză, un cadru temporar impus de Guvern, care limitează adaosurile comerciale și permite ajustări zilnice. Un mecanism menit să aducă stabilitate, dar care, în practică, a transformat piața într-un ceas cu oră variabilă, unde fiecare zi poate aduce o nouă micro-revoluție a prețurilor.

La Iași, diferențele între stații spun o altă poveste — una a competiției tăcute, dar intense.

De la Petrom la Lukoil, de la OMV la MOL, fiecare ban în plus sau în minus devine o strategie, o poziționare, o încercare de a nu pierde teren într-o piață în care consumatorul compară totul, iar fidelitatea se măsoară în bani pe litru, nu în brand.

Benzina rămâne în jurul pragului de 9,2–9,3 lei, motorina urcă spre 9,5–9,7 lei, iar între aceste cifre aparent tehnice se ascunde o realitate mult mai dură: o economie care funcționează cu marje mici de previzibilitate și cu reacții rapide la orice variație de cost, import sau cerere.

Prețul motorinei la stațiile din Iași în dimineața zilei de 21 mai:

Petrom: 9,53 lei

OMV: 9,59 lei

Rompetrol: 9,69 lei

MOL: 9,69 lei

SOCAR: 9,69 lei

Lukoil: 9,74 lei.

Prețul benzinei la stațiile din Iași în dimineața zilei de 21 mai:

SOCAR: 9,24 lei

Rompetrol: 9,28 lei

MOL: 9,28 lei

Lukoil: 9,28 lei

Petrom: 9,32 lei

OMV: 9,38 lei.