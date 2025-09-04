Benzinarii urcă prețul!

* la Iași, joi, prețul motorinei oscila între 6,62 și 7,71 lei/l, iar cel al benzinei, între 7,40 și 7,48 lei/l * totuși, românii continuă să plătească prețuri relativ mici pentru carburanți în comparație cu restul Uniunii Europene - la benzină, România ocupă locul 12 în topul statelor cu cele mai reduse prețuri, iar la motorină, locul 16

Prețul carburanților a urcat din nou, joi, în Iași, situându-se între 6,62 lei/l motorină și 7,40 lei/l benzină, în stațiile Lukoil. În celelalte stații, prețurile oscilau între 7,65 lei/l motorină și 7,43 lei/l benzină – Socar, 7,68 lei/l motorină și 7,46 lei/l benzină – Petrom, 7,71 lei/l motorină și 7,48 lei/l benzină – Mol.

Cele mai mari prețuri se înregistrau, joi, în stațiile OMV din Iași – 7,75 lei/l motorină și 7,52 lei/l benzină.

Cele mai mici prețuri la motorină și benzină în principalele orașe din țară erau, joi, următoarele: București – 7,61 lei/l motorină și 7,37 lei/l benzină, Constanța – 7,59 – 7,40, Cluj-Napoca – 7,59 – 7,39, Timișoara – 7,62 – 7,38.

Benzina cea mai ieftină se putea cumpăra joi în Stația Petrolium Albești, Mureș - 7,16 lei/l, acolo găsindu-se și cea mai ieftină motorină din țată - 7,43 lei/l.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 0,8%, ceea ce înseamnă ca un plin (50 de litri) costa joi cu 3 lei mai mult decât în urmăcu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețl mediu al unui litru a crescut cu 2,3% ceea ce face ca un plin (50 de litri) să coste cu 9,0 lei mai mult decât ân urmă cu 30 de zile.

Totuși, românii continuă să plătească prețuri relativ mici pentru carburanți în comparație cu restul Uniunii Europene, arată ultimele statistici la nivel comunitar. La benzină, România ocupă locul 12 în topul statelor cu cele mai reduse prețuri, iar la motorină, locul 16.

În clasamentul european, România se situează după țări precum Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovenia și Suedia, ceea ce înseamnă că doar 11 state au prețuri mai mici la benzină.

Situația este diferită în cazul motorinei, unde România se află abia pe locul 16 între statele Uniunii Europene. Țările cu prețuri mai reduse includ, pe lângă vecinii direcți (Bulgaria și Ungaria), și state din nordul și vestul continentului, precum Estonia, Letonia, Luxemburg, Slovacia, Slovenia, Spania sau Suedia.

Această diferență se explică în parte prin politica fiscală și prin cererea mai ridicată de motorină în România, unde transportul de mărfuri și vehiculele diesel încă au o pondere semnificativă. Daniel BACIU