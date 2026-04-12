Bombă cu ceas, în Iași: sute de școli, spitale și biserici funcționează fără autorizație la incendiu!

Datele de la începutul anului în curs conturează un tablou alarmant: nu mai puțin de 149 de unități de învățământ, 66 de spații comerciale, 25 de unități sanitare, dar și zeci de clădiri din domenii sensibile precum cultura, asistența socială sau cultul funcționează fără autorizație ISU. Practic, vorbim despre locuri în care, zilnic, circulă mii de oameni – fără garanția că, în caz de incendiu, toate măsurile de siguranță sunt respectate.

În spatele ușilor deschise zilnic pentru mii de oameni – elevi, pacienți, credincioși sau simpli clienți – se ascunde o realitate care ar trebui să dea fiori oricui: sute de clădiri din județul Iași funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, în ciuda legislației clare și a controalelor repetate. Este o situație care nu mai poate fi ignorată și care transformă fiecare zi într-un potențial risc colectiv.

În ultimul an, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași a încercat să țină situația sub control: 201 controale au fost efectuate la obiectivele neautorizate. În urma acestora au fost aplicate 62 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei. Cu toate acestea, realitatea din teren rămâne neschimbată în esență. Amenzile vin, dar conformarea întârzie, iar riscul persistă.

Problema nu este una locală, ci una națională: la începutul anului 2026, aproximativ 11.000 de clădiri din România funcționau fără autorizație de securitate la incendiu, dintre care peste 4.000 sunt unități de învățământ. Este o cifră care vorbește de la sine despre dificultățile sistemului: costuri ridicate, proceduri complicate și, uneori, lipsa unei voințe reale de a accelera lucrurile.

În acest context tensionat, autoritățile au intervenit legislativ. OUG nr. 17/2026, intrată în vigoare în luna martie, aduce modificări importante Legii privind apărarea împotriva incendiilor, impunând obligații mai stricte pentru administratori, proiectanți și executanți. Însă noile reguli au aprins deja controverse aprinse în rândul specialiștilor, care avertizează că, în loc să simplifice, ar putea complica și mai mult procesul de autorizare.

Realitatea este dură: autorizația ISU nu este un moft birocratic, ci o condiție esențială pentru siguranța oamenilor. Fără ea, fiecare clădire devine o necunoscută periculoasă, un loc unde, în cazul unui incident, consecințele pot fi devastatoare.

Iașul se află, astfel, într-un punct critic: între sancțiuni și neconformare, între lege și realitate, între prevenție și risc. Totul este să nu ajungem în situația în care un incident să transforme această problemă într-o tragedie. Iar pentru asta, sigur este cineva care răspunde! Carmen DEACONU