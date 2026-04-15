Boom-ul Inteligenței Artificiale a schimbat piața de birouri a Iașului

* modificările se văd în cifrele economiei locale * Iașul are aproape 300.000 de metri pătrați de birouri moderne, circa 19.000 de angajați în informații și comunicații, iar cele mai noi date publicate în 2026 arată că programarea și consultanța IT rămân printre cele mai bine plătite activități din economie

Piața de birouri din Iași a intrat în 2026 cu un stoc de aproximativ 290.000 de metri pătrați de spații moderne. Un raport publicat în ianuarie 2026 arată că, în 2025, activitatea de închiriere a depășit 6.000 mp, adică de trei ori mai mult decât în anul anterior, în timp ce rata de neocupare s-a situat la 15%, iar chiriile prime au urcat la 14-16 euro/mp/lună. Un alt raport, publicat în martie 2026, arată că marile orașe regionale din România nu au mai primit proiecte office noi în ultimii doi ani, semn că inclusiv la Iași competiția nu se mai dă pe expansiune rapidă, ci pe calitatea spațiilor și a chiriașilor.

În spatele acestor birouri stă o masă critică serioasă de angajați. Cele mai noi date statistice județene disponibile public în 2026 arată că, în noiembrie 2025, Iașul avea 200.491 de salariați, iar sectorul „Informații și comunicații” număra 18.997 de oameni. Pe parcursul lui 2025, acest sector a oscilat între 17.233 și 20.319 de salariați. Cu alte cuvinte, aproape 19.000 de oameni susțin direct una dintre cele mai importante piețe office din afara Capitalei.

Ce a adus Inteligența Artificială?

În vechiul model, Iașul creștea prin software clasic și echipe mari de outsourcing. În noul model, presiunea vine din AI, machine learning, date, cloud, automatizare și infrastructura de calcul din spatele lor. Asta schimbă și logica birourilor: nu mai contează doar suprafețele mari, ci clădirile bune, eficiente și bine conectate, capabile să atragă echipe mai mici, dar mai scumpe și mai valoroase. Raportul CBRE despre talentul AI arată că marile huburi tech din România, inclusiv Iașul, devin tot mai relevante datorită populației cu profil STEM, costurilor operaționale mai reduse și ecosistemului tehnologic competitiv.

Diferența se vede limpede în salarii. La nivelul județului, cele mai recente date locale disponibile public în 2026 arată pentru noiembrie 2025 un câștig salarial mediu net de 5.560 lei și un salariu mediu brut de 8.988 lei în Iași. În paralel, date publicate în aprilie 2026 de INS arată că, la nivel național, în februarie 2026, cele mai mari salarii medii nete s-au înregistrat în activități de programare și consultanță în tehnologia informației: 12.952 lei. Asta confirmă că IT-ul rămâne, și în 2026, unul dintre marile motoare ale veniturilor mari.

În Iași, datele din anunțurile salariale transparente arată că un IT & Software Developer are un salariu mediu de 9.900 lei net pe lună, o mediană de 9.500 lei și un interval uzual între 4.800 și 17.000 lei. Pentru seniori, media urcă la 13.800 lei net, cu vârfuri de până la 23.500 lei. Asta înseamnă că software-ul rămâne foarte bine plătit local, dar și că vârful pieței începe să fie împins în sus de specializări mai rare, apropiate de AI, data engineering, cloud și infrastructură avansată.

Piața de birouri nu mai este împinsă de cantitate, ci de calitatea chiriașului. Iar bătălia economică nu se mai dă doar pe metri pătrați, ci pe oamenii capabili să lucreze cu date, modele și infrastructura care face posibilă noua eră tehnologică.

Dan DIMA