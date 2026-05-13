Iașul are un brand cultural puternic, dar cifrele economice arată o realitate mai complexă. Județul a ajuns la o cifră de afaceri de 46,8 miliarde lei, aeroportul a trecut de 2,24 milioane de pasageri, iar peste 21.800 de firme au activitate economică. În același timp, turismul scade, iar începutul lui 2026 a adus 280 de firme suspendate.

Iașul se promovează prin cultură, universități, festivaluri, patrimoniu și evenimente. Este una dintre cele mai puternice imagini urbane din România, construită pe educație, istorie, literatură, medicină și viață culturală. Din acest punct de vedere, Iașul are două imagini care se suprapun. Una este cea vizibilă, culturală și universitară. Cealaltă este cea din bilanțuri, unde contează comerțul, construcțiile, industria, transporturile, IT-ul, serviciile și rezistența firmelor mici.

Potrivit Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, cifra de afaceri totală a județului Iași a ajuns în 2023 la 46,827 miliarde lei, față de 31,614 miliarde lei în 2019. Creșterea este de peste 48% în patru ani.

Banii mari nu vin însă direct din cultură. Comerțul a generat 14,740 miliarde lei, industria aproape 9,971 miliarde lei, construcțiile 6,211 miliarde lei, transporturile 3,053 miliarde lei, iar agricultura 1,553 miliarde lei. Primele zece firme din județ au realizat împreună 5,420 miliarde lei, adică 11,6% din cifra de afaceri totală. Este diferența dintre imaginea publică a orașului și mecanismul economic care îl ține în mișcare.

Aeroportul transformă imaginea orașului în economie

Aerogara Iași este una dintre infrastructurile care leagă direct brandul orașului de economia reală. În 2025, aeroportul a înregistrat peste 2,24 milioane de pasageri, în creștere față de 2,19 milioane în 2024.

A crescut și numărul mișcărilor de aeronave: 17.062 în 2025, comparativ cu 16.015 în anul anterior. Pentru Iași, aceste cifre înseamnă mai mult decât trafic aerian. Înseamnă studenți străini, oameni de afaceri, turiști, conferențiari, medici, pacienți, membri ai diasporei și posibili investitori.

Multe firme mici, puține companii mari

Mediul de afaceri ieșean este activ, dar fragmentat. O analiză Termene publicată în martie 2026 arată că în județul Iași sunt peste 87.000 de companii în funcțiune, însă doar peste 25.500 au depus bilanț pentru 2024. Dintre acestea, peste 21.800 au avut activitate economică efectivă. Companiile locale au raportat profituri nete cumulate de peste 6,1 miliarde lei în 2024. Structura firmelor arată însă o vulnerabilitate importantă. Peste 18.800 sunt microîntreprinderi, în timp ce județul are doar 59 de companii mari.

În plus, începutul lui 2026 a adus un semnal de frână: 280 de firme ieșene și-au suspendat activitatea în primul trimestru, cu aproape 24% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Turismul nu ține pasul cu imaginea Iașului

Cultura ar trebui să fie unul dintre principalele motoare turistice ale Iașului. Orașul are patrimoniu, instituții culturale, festivaluri, muzee, universități și evenimente care îi susțin vizibilitatea. Datele arată însă că imaginea nu se transformă suficient în nopți de cazare și flux turistic constant. În iunie 2025, structurile de primire turistică din județ au raportat 30.080 de turiști, cu 6,5% mai puțini decât în iunie 2024. În primele șase luni din 2025 au fost înregistrate 161.324 de sosiri, cu 2,2% mai puține decât în perioada similară din anul anterior. Scăderea a continuat și la început de 2026. În ianuarie și februarie, județul Iași a atras 39.321 de turiști, față de 41.613 în aceeași perioadă din 2025. Diferența înseamnă o scădere de aproximativ 6%. Paradoxul rămâne evident: Iașul are resurse culturale solide, dar turismul nu crește pe măsura brandului.

Miza reală: banii care rămân în oraș

Brandul Iașului nu trebuie să aleagă între festivaluri și profit. Are nevoie de amândouă.

Cultura dă identitate, universitățile aduc oameni, aeroportul oferă conectivitate, iar firmele arată dacă orașul produce valoare reală. Împreună, acestea pot transforma imaginea într-un avantaj economic.

Cifrele conturează un Iași cu potențial mare, dar și cu vulnerabilități clare: 46,8 miliarde lei cifră de afaceri, peste 2,24 milioane de pasageri pe aeroport, peste 21.800 de firme active economic și profituri nete de peste 6,1 miliarde lei.

În același timp, cele 280 de firme suspendate în primul trimestru din 2026 și scăderea numărului de turiști arată că brandul orașului nu poate funcționa singur.

Dan DIMA