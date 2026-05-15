Bucovina explodează în topul turismului românesc: Suceava - „Județul Anului 2026”

Turismul românesc și-a ales noii campioni într-o seară grandioasă desfășurată în decorul spectaculos al Cazinoul din Constanța, iar printre marile revelații ale Galei „Destinația Anului 2026” s-a aflat fără îndoială Suceava, județ care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a competiției și a fost desemnat, la egalitate cu Constanța, „Județul Anului 2026” în România.

Într-o competiție considerată cea mai importantă platformă de evaluare a turismului românesc, Bucovina a demonstrat că nu mai este doar o destinație regională cu tradiții și mănăstiri celebre, ci unul dintre cele mai puternice branduri turistice ale țării, capabil să concureze de la egal la egal cu marile centre urbane și cu litoralul românesc.

Gala de la Constanța a adus împreună reprezentanți ai administrațiilor locale, ai industriei ospitalității și ai organizațiilor de management al destinațiilor turistice, într-un eveniment care a confirmat schimbarea profundă prin care trece turismul românesc.

În timp ce Timișoara a cucerit marele trofeu „Destinația Anului 2026 în România”, județul Suceava a impresionat prin forța și diversitatea destinațiilor sale, reușind să domine mai multe categorii importante ale competiției.

Nu mai puțin de zece destinații din Bucovina au ajuns în marea finală, acoperind aproape toate categoriile majore ale concursului. De la peisajele spectaculoase ale Ținutul Rarăului și farmecul autentic al comunei Ciocănești, până la patrimoniul istoric reprezentat de Cetatea de Scaun a Sucevei și forța turistică a stațiunii Vatra Dornei, Bucovina a avut una dintre cele mai impresionante prezențe din întreaga competiție.

Rezultatele au confirmat ofensiva turistică a județului. Vatra Dornei a câștigat locul I la categoria „Stațiuni turistice”, devenind una dintre marile vedete ale galei. Cetatea de Scaun a Sucevei a obținut locul al doilea la „Sanctuare ale istoriei”, iar Complexul de Agrement Ariniș a urcat pe locul secund la categoria „Joacă și adrenalină”. În același timp, Ținutul Rarăului și Ciocănești au ocupat locuri de top în cele mai disputate categorii dedicate destinațiilor autentice și satelor de poveste.

Performanța din 2026 continuă o serie impresionantă de rezultate pentru Bucovina în competiția „Destinația Anului”. În ultimii ani, regiunea a obținut constant premii importante, iar în 2023 a câștigat chiar marele trofeu național prin Ținutul Mănăstirilor din Bucovina.

Ediția din acest an a confirmat însă ceva și mai important: Bucovina nu mai este doar o destinație de nișă sau un refugiu pentru turismul religios și tradițional, ci un fenomen turistic național în plină expansiune, capabil să concureze direct cu marile orașe și cu cele mai puternice branduri turistice ale României. Ecaterina VICOL