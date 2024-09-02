Bucuriile ultimelor zile de vacanță

Peste doar o săptămână, clopoțelul va vesti începerea unui nou an școlar. Copiii știu că vacanța se apropie de sfârșit, dar această conștientizare nu umbrește fericirea acestor zile. Dimpotrivă, le intensifică dorința de a savura fiecare clipă. Zilele sunt petrecute cu prietenii în locuri cunoscute și dragi, unde râsetele lor par să răsune mai tare și mai vesel ca oricând. Fie că e vorba de o plimbare cu bicicleta prin pădure, o bălăceală în râu sau un simplu joc de fotbal pe terenul de lângă școală, fiecare activitate este trăită cu o intensitate deosebită, ca și cum ar fi ultima aventură a verii. Dar astfel de clipe trăiesc și profesorii. „Bucuria vacanței, pentru mine, înseamnă o pauză binemeritată de la rutina zilnică și o oportunitate de a mă reconecta cu mine însămi și cu cei dragi. Este o perioadă în care pot să mă relaxez, să explorez locuri noi, să mă bucur de activități care îmi aduc plăcere și să mă încarc de energie pozitivă. Relaxarea este acel timp care îmi permite să mă bucur de lucruri simple, cum ar fi o plimbare în natură, cititul unei cărți bune sau descoperirea unor culturi și tradiții noi. O baterie încărcată ar fi o combinație de relaxare, explorare și reconectare cu lucrurile și persoanele care îmi umplu sufletul de fericire”, ne-a mărturisit prof. înv. Alina Mihaela Nechifor, de la Școala Primară „Carol I” Iași.

„Amintirile ne modelează poveștile de viață”

În serile târzii, când soarele se retrage timid din orizont, cerul devine un spectacol de culori calde. Copiii, cu ochii mari și inima deschisă, privesc cum ziua se transformă în noapte, păstrând în suflet amintirile fiecărui amurg. Aceste apusuri de vară, pline de promisiuni și nostalgii, devin simboluri ale unor momente pe care vor să le păstreze vii pe tot parcursul anului școlar. „Amintirile sunt importante și puternice pentru că ne modelează în mod activ experiențele, relațiile și poveștile noastre de viață. O vacanță care poate aduna amintiri valoroase pentru elevi este cea în care pot petrece timp de calitate alături de familie și prieteni, pot explora locuri noi, pot învăță lucruri noi. Mereu le sugerez elevilor să caute echilibrul între aventură și relaxare și să aprecieze momentele simple care le aduc bucurie. Activitățile memorabile sunt acele experiențe care lasă o amprentă de neșters în memoria noastră, fie datorită intensității emoțiilor trăite, fie datorită unicității lor. Acestea pot varia de la momente simple, dar semnificative, cum ar fi învățatul mersului pe bicicletă, până la aventuri spectaculoase, cum ar fi parcurgea unui traseu pe munte”, a completat Alina Mihaela Nechifor. Amintirile din vacanță influențează modul în care elevii percep lumea din jur și contribuie la formarea unei baze solide pentru sănătatea lor mentală și emoțională pe termen lung. „M-am distrat teribil în vara asta. Am fost în două tabere în străinătate, una în Scoția, alta în Spania, cu cercetașii, apoi în Grecia și Turcia cu părinții. Acum vreau să stau cu prietenii mei din cartier, să vedem cine a avut cele mai faine distracții”, ne-a spus Elias, un puși de 11 ani, elev în clasa a V-a la o școală din Iași. Ele pot fi o sursă de motivație și pot construi încrederea în sine prin reamintirea succeselor, încurajându-i astfel să înfrunte noi provocări. Dar poate cea mai mare bucurie a acestor zile este sentimentul de libertate și simplitate. Fără teme, fără obligații, doar timp petrecut într-un ritm natural, într-o armonie perfectă cu natura și cu sinele. Este perioada în care elevii își reîncarcă sufletele cu energie, râsete și visuri, pregătindu-se în tăcere pentru noi începuturi. „Experiențele din vacanță pot deveni, cu siguranță, lecții de viață valoroase pentru copii și nu numai. În cadrul orelor de Dezvoltare Personală facem deseori trimiteri la exemple concrete din viața noastră/a elevilor prin intermediul diferitelor jocuri. Aici copiii înțeleg că fiecare persoană este responsabilă pentru propriile alegeri și acțiuni. Învățând din experiențele trăite, din greșeli și din interacțiunile cu ceilalți, putem crește, evolua și trăi o viață plină de sens. De fiecare dată începem școala cu amintiri din vacanța de vară! Ce poate fi mai frumos decât să rememorăm împreună cu elevii ce au făcut ei în vacanță? Pentru asta facem apel la diferite activități interactive care au la bază jocul didactic. Spre exemplu, copiii pot ilustra un moment preferat din vacanță jucându-se de-a reporterii. Un copil vine în fața clasei și ceilalți îi pun întrebări despre cum și-a petrecut vacanța. Fotografiile din vacanță expuse la panoul clasei pot fi multe subiecte de poveste. Pentru noul an școlar care stă să înceapă le-am pregătit elevilor mei jocul Un curcubeu de amintiri din vacanța de vară! Prin intermediul lui voi afla dacă au îngrijit un animal, câte înghețate au mâncat, dacă au mers la mare sau la munte, câți dinți le-a căzut, inițialele orașelor vizitate etc. Va fi un moment de mare bucurie, sunt convinsă!”, a zâmbit cadrul didactic.

Lecții de viață valoroase

Pe măsură ce vacanța se apropie de sfârșit, bucuria acestor zile devine și mai prețioasă, iar elevii învață o lecție importantă: să aprecieze fiecare moment și să găsească fericirea în lucrurile simple. Astfel, copiii își iau rămas bun de la vacanță cu inima plină de recunoștință, gata să îmbrățișeze noi provocări și aventuri odată cu începutul unui nou an școlar. Experiențele din vacanță pot deveni, cu siguranță, lecții de viață valoroase pentru copii și nu numai. „În cadrul orelor de Dezvoltare Personală facem deseori trimiteri la exemple concrete din viața noastră, a elevilor prin intermediul diferitelor jocuri. Aici copiii înțeleg că fiecare persoană este responsabilă pentru propriile alegeri și acțiuni. Învățând din experiențele trăite, din greșeli și din interacțiunile cu ceilalți, putem crește, evolua și trăi o viață plină de sens”, a încheiat prof. înv. Alina Mihaela Nechifor, nu înainte de a-i încuraja pe copii să se bucure de ultimele zile de vacanță: „După un an școlar și dascălii simt nevoia unei perioade de liniște și relaxare atât pentru suflet, cât și pentru trup. Călătoriile, lectura, petrecerea timpului în familie, alături de cei dragi, reprezintă o adevărată terapie și reconfortare pentru a întâmpina în formă noul an școlar. Așadar, să ne bucurăm cu toții de zilele minunate de vacanță!”.

Maura ANGHEL

Planificarea de către părinți a unei vacanțe care să fie atât plăcută, cât și educativă, necesită puțin efort și creativitate, dar beneficiile sunt semnificative. Copiii învață cel mai bine atunci când sunt implicați activ și se distrează. Aceștia pot exersa alături de părinți abilitățile practice și auto-gospodărești (de la aranjarea hainelor în rafturi la experimentarea unor rețete simple sau roluri noi). Pot descoperi pasiuni sau lecturi care să le schimbe viziunea asupra lumii. De exemplu, dacă mergeți într-o țară străină discutați despre obiceiurile și tradițiile culturale locale. Îi puteți ajuta să facă un jurnal în care să-ți noteze impresiile, să deseneze ceva sau să lipească bilete și broșuri.

Alegând activități și destinații care combină învățarea cu distracția, părinții pot crea momente memorabile și educative pentru copiii lor. Astfel de experiențe nu doar că îi ajută pe copii, ci sunt un bun prilej de creare a unor amintiri de neuitat, întărind și mai mult legăturile familiale.