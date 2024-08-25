Bugetul Iașului, sufocat de întârzierile Guvernului

* procentul de realizare a veniturilor secțiunii de dezvoltare (45,21%) a fost influențat negativ de încasările aproape inexistente ale unor subvenții, printre care cele din programele PNDL, PNRR, Programul Național de Investiții, dar și sumele generate prin scoaterea la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finațtarea proiectelor de investiții

Veniturile totale încasate de Consiliul Județean la data de 30 iunie 2024 se ridicau la 360,6 milioane de lei, din care 308,3 milioane de lei reprezentau venituri ale secțiunii de funcționare și 52,3 milioane de lei venituri ale secțiunii de dezvoltare a județului, procentul de realizare față de prevederile pe cele două trimestre fiind de 86,21%. „Pentru secțiunea de funcționare, procentul de realizare al veniturilor este de 101,88%, iar pentru secțiunea de dezvoltare, procentul de realizare al veniturilor este de 45,21%”, se arată în raportul făcut public de Direcția Economică a Consiliului Județean.

Potrivit sursei, procentul de realizare a veniturilor secțiunii de dezvoltare a fost influențat în mare parte de încasările sub nivelul prevederilor bugetare trimestriale ale unor subvenții, printre care finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul Național de Investiții (PNI) „Anghel Saligny”, alocările sumelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) aferente asistenței financiare nerambursabile, alocările de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi precum şi sumele alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finațtarea proiectelor de investiții. „Analiza execuției cheltuielilor bugetului local arată că la data de 30.06.2024, din totalul cheltuielilor de 301,2 milioane de lei, cheltuielile secțiunii de funcționare sunt de 255,4 milioane de lei şi cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt de 45,8 milioane de lei, înregistrându-se un grad de realizare pe total cheltuieli față de prevederile perioadei de 53,57%. Pentru secțiunea de funcționare, procentul de realizare al cheltuielilor este de 84,42 %, iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 17,63 %. În fapt, procentul de realizare a cheltuielilor pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului local raportat la trimestrul II, este de 18,02%”, se mai arată în raportul dat publicității de Comisia Economică a Consiliului Județean. Edi MACRI