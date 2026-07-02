Bula imobiliară se umflă. Locuințele devin tot mai greu de cumpărat

* deși nu se află printre piețele cu cele mai spectaculoase scumpiri, Iașul își consolidează poziția între cele mai dinamice centre regionale * apartamentele vechi s-au apreciat cu 7% într-un singur an, iar proprietarii solicită acum, în medie, 1.978 euro/mp util

Piața imobiliară din România nu dă niciun semn de răcire. Cine a amânat cumpărarea unei locuințe în ultimul an plătește acum considerabil mai mult, iar în unele orașe diferențele sunt uriașe. Cele mai noi date de pe platformele imobiliare arată că apartamentele s-au scumpit în toate marile centre urbane, însă ritmul creșterilor diferă spectaculos de la un oraș la altul.

Iașul continuă să urce constant și își consolidează poziția între cele mai dinamice centre regionale. Apartamentele vechi s-au apreciat cu 7% într-un singur an, iar proprietarii solicită acum, în medie, 1.978 euro/mp util.

Specialiștii consideră că această evoluție reflectă o piață echilibrată, susținută de cererea constantă generată de universități, sectorul IT, investițiile private și dezvoltarea continuă a Iașului.

Marele câștigător al ultimelor 12 luni este Bucureștiul

În Capitală, apartamentele noi au înregistrat cea mai puternică explozie de preț din România. În doar un an, valoarea medie cerută pentru locuințele construite în ultimii cinci ani a crescut cu nu mai puțin de 21%, până la 2.636 euro/mp util, confirmând presiunea uriașă de pe cea mai mare piață rezidențială a țării.

Nici apartamentele vechi din Capitală nu au rămas în urmă, acestea fiind scoase la vânzare cu prețuri cu aproximativ 10% mai mari decât în vara anului trecut.

Dacă Bucureștiul domină segmentul locuințelor noi, Timișoara este lider absolut la capitolul scumpiri pentru apartamentele vechi. Proprietarii cer acum, în medie, 1.918 euro/mp util, cu 11% peste nivelul din urmă cu un an, cea mai accelerată creștere din această categorie.

Creșteri destul de timide pe Litoral

La polul opus se află Constanța, unde apartamentele noi s-au scumpit cu doar aproape 2%, ajungând la o medie de 2.071 euro/mp util, ceea ce transformă orașul de la malul mării în una dintre cele mai stabile piețe rezidențiale din România.

Și Cluj-Napoca, orașul cu cele mai ridicate prețuri din țară, pare să intre într-o etapă de temperare. Locuințele noi au înregistrat un avans de aproximativ 8%, apropiindu-se de pragul psihologic de 3.500 euro/mp util, în timp ce apartamentele vechi s-au scumpit cu doar 5%, cel mai redus ritm dintre toate marile orașe analizate.

Creșteri importante au fost consemnate și în alte orașe. În Ploiești, apartamentele s-au scumpit cu 11%, în Craiova cu 10%, iar în Sibiu cu 9%, semn că tendința de apreciere a prețurilor nu mai este specifică doar marilor centre economice.

Concluzia este clară: piața imobiliară românească continuă să sfideze așteptările. În ciuda dobânzilor ridicate și a incertitudinilor economice, prețurile locuințelor merg într-o singură direcție - în sus. Daniel BACIU