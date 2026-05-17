Taberele de vară pentru copii au intrat deja în calculele familiilor din Iași, înainte de vacanța mare. O săptămână de activități poate costa de la câteva sute de lei, în programele urbane, până la peste 2.000 de lei în taberele cu transport, cazare, masă și supraveghere incluse.

Taberele școlare, urbane sau cu plecare din Iași, au devenit una dintre cele mai importante cheltuieli ale verii pentru familiile cu copii. Înscrierile, avansurile, pachetele tematice și locurile limitate apar înainte ca elevii să intre oficial în vacanță. Pentru organizatori, vara este sezonul de vârf. Pentru părinți, este o problemă de buget și logistică: copiii au aproape trei luni libere, în timp ce adulții au, de regulă, doar câteva săptămâni de concediu. În acest interval, tabăra nu mai este doar o opțiune de vacanță. Pentru multe familii, devine soluția prin care copilul are activități organizate, supraveghere și program, în timp ce părinții sunt la serviciu.

Cât costă o săptămână de tabără

În Iași, ofertele sunt împărțite în două mari categorii: tabere urbane, organizate în oraș, și tabere cu deplasare, cazare și program complet. Diferența de preț este semnificativă. O tabără urbană, cu jocuri, ateliere, sport sau activități educaționale, poate porni de la câteva sute de lei pe săptămână. Unele programe durează patru-cinci ore pe zi, în timp ce altele acoperă aproape întreaga zi de lucru a părinților. Masa, materialele sau transportul zilnic pot fi incluse în tarif ori plătite separat.

În schimb, o tabără cu plecare din Iași, la munte, la mare sau într-o destinație turistică din țară, ajunge frecvent la peste 1.800–2.000 de lei pentru cinci-șase zile. În acest preț intră, de obicei, transportul, cazarea, mesele, supravegherea, excursiile, atelierele, activitățile sportive și programul de seară.

Pentru o familie cu un copil, costul poate fi planificat. Pentru o familie cu doi copii, suma se dublează rapid. Două săptămâni de program urban pot ajunge la 1.500–2.000 de lei, iar dacă se adaugă și o tabără cu cazare, vara poate urca spre 5.000–6.000 de lei.

Alternative locale pentru familiile care caută soluții mai accesibile

Pe lângă piața privată a taberelor, Iașul are și variante mai accesibile. ONG-urile, muzeele, bibliotecile, cluburile sportive, parohiile și centrele educaționale pot organiza ateliere, școli de vară sau programe de zi pentru copii. Aceste opțiuni nu înlocuiesc întotdeauna o tabără completă, dar pot acoperi câteva ore pe zi și pot reduce presiunea financiară.

Atelierele de lectură, patrimoniu local, teatru, desen, educație financiară, sport sau știință pot deveni soluții reale pentru familiile care nu își permit pachete scumpe.

Există și servicii sociale pentru copiii și familiile vulnerabile, dar acestea funcționează după criterii de eligibilitate. Centrele de zi pot oferi sprijin pentru copii aflați în situații dificile, însă nu sunt o soluție generală pentru toți părinții care caută activități de vacanță.

Nevoia rămâne clară: mai multe programe locale de vară, cu prețuri moderate, organizate în parteneriat între instituții publice, ONG-uri și spații culturale.

Taberele au devenit o industrie de sezon. În jurul lor se mișcă agenții de turism, centre educaționale, antrenori, traineri, pensiuni, firme de transport, fotografi, animatori, instructori și furnizori de materiale.

Clara DIMA