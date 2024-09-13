Caz șocant la Vaslui: Două minore dispărute au fost găsite drogate și violate în apartamentul unui bărbat. Un apel la 112 le-a salvat

Două minore date dispărute dintr-un centru de plasament din Vaslui au trecut prin clipe de groază după ce au fost drogate și violate de un bărbat în locuința sa. Totul a ieşit la iveală după ce vecinii din bloc au sunat la 112 din cauza ţipetelor care se auzeau din apartament.

Bărbatul a fost găsit în locuința sa alături de alte persoane, printre care și două fete de 14 și 15 ani, date dispărute dintr-un centru de plasament.

La fața locului s-au deplasat oamenii legii, care au intervenit după ce au fost sesizați de către vecini. Ei au reclamat faptul că este gălăgie în apartament.

Cazul a fost preluat de către polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vaslui și cei ai Poliției municipiului Vaslui, împreună cu procurorii DIICOT.

Fetele au fost găsite într-o stare deplorabilă

Cercetările au arătat faptul că fetele erau date dispărute dintr-un centru de plasament, iar anchetatorii au constatat că au consumat alcool și substanțe psihoactive, puse la dispoziție chiar de făptaș. Bărbatul ar fi întreținut relații sexuale cu victimele, profitând de starea de vulnerabilitate în care se aflau.

Inițial, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, după care arestat pentru 30 de zile. El este cercetat pentru efectuarea de operațiuni psihoactive și viol săvârșit asupra unui minor.