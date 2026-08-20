* la Buhăieni, în comuna Andrieșeni, 42 de soiuri de grâu au fost puse anul acesta unul lângă altul, în aceleași condiții de cultură * peste 300 de fermieri au venit să vadă nu doar cine dă producția cea mai mare, ci și cine rezistă mai bine când apa lipsește, temperaturile cresc, iar fiecare alegere greșită de sămânță poate costa mii de lei pe hectar

Agricultura Iașului începe să-și schimbe criteriile. Nu mai este suficient ca un soi să aibă potențial mare de producție. Fermierii caută plante capabile să treacă mai bine prin secetă, arșiță și diferențe mari de temperatură. Testele făcute anul acesta la Buhăieni arată cum ar putea arăta o parte din câmpurile județului în campania din 2027.

42 de soiuri de grâu, puse la aceeași probă

Platforma agricolă de la Buhăieni a devenit anul acesta unul dintre cele mai mari laboratoare în aer liber pentru fermierii din Moldova. Au fost prezentate 47 de varietăți de cereale: 42 de soiuri de grâu, două de triticale și trei de orz. Peste 300 de fermieri, specialiști, cercetători și reprezentanți ai companiilor din agribusiness au trecut prin loturile cultivate în condiții tehnologice comparabile.

Când soiurile cresc unul lângă altul și primesc aceeași tehnologie, agricultorul poate vedea mai limpede diferențele dintre ele. Nu mai contează doar numărul de kilograme la hectar, ci stabilitatea producției, rezistența la cădere și boli, capacitatea plantei de a folosi apa disponibilă și felul în care suportă perioadele cu temperaturi ridicate.

Pe loturile de la Buhăieni au intrat varietăți provenite de la mai multe companii importante de genetică agricolă, între care KWS, Limagrain, RAGT, Syngenta, Donau Saat, Marton Genetics, Stine, Soufflet Agro, Biocrop, Ciproma și Graminis Seeds.

La Iași, seceta nu mai este un scenariu

Pentru agricultura județului, alegerea soiului potrivit devine tot mai importantă pe măsură ce anii secetoși se repetă. În cazul secetei pedologice din perioada septembrie 2023–august 2024, în județul Iași au fost declarate afectate 6.813 hectare, iar granturile acordate fermierilor au ajuns la 68,13 milioane de lei.

Miza este mare și prin suprafețele cultivate. În 2026, județul Iași are aproximativ 45.000 de hectare cu grâu de toamnă și alte câteva sute de hectare cu grâu de primăvară. Primele rezultate ale campaniei indicau producții medii în jurul valorii de 5,5 tone la hectar.

La asemenea suprafețe, diferența dintre două soiuri nu se măsoară doar în câteva sute de kilograme. O pierdere de 500 de kilograme la hectar, multiplicată la 1.000 de hectare, înseamnă 500 de tone de grâu în minus.

De aceea, testele de la Buhăieni pot influența direct comenzile de sămânță și structura culturilor pentru 2027.