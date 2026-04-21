Cea mai veche școală pedagogică din România își așteaptă elevii la clasa a V-a

Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, cea mai veche școală formatoare de învățători și educatoare din România, intră din nou în atenția părinților care caută un loc la clasa a V-a într-una dintre instituțiile cu cea mai puternică tradiție din educația ieșeană. Pentru anul școlar 2026–2027, colegiul a anunțat o ofertă de două clase a V-a, cu un total de 48 de locuri, iar concursul de admitere va avea loc în data de 23 mai 2026.

Înscrierile se desfășoară în perioada 4–20 mai, iar testarea va include probe la Limba și literatura română și Matematică. Pentru părinți și elevi, calendarul este unul important, mai ales că admiterea la clasa a V-a în colegiile de prestigiu din Iași rămâne, în fiecare an, una dintre primele competiții școlare urmărite atent înainte de Evaluarea Națională din gimnaziu.

Miza este amplificată și de statutul aparte al colegiului. Într-un interviu acordat la aniversarea instituției, conducerea Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” a subliniat că școala a împlinit în 2025 170 de ani de atestare documentară, fiind definită drept un reper al învățământului românesc. Această vechime transformă concursul pentru clasa a V-a nu doar într-o simplă selecție școlară, ci și într-o intrare într-o instituție care și-a construit renumele pe tradiție, excelență și continuitate.

Directorul adjunct al colegiului, Adriana Robu, a explicat că unitatea își păstrează elevii care aleg să continue studiile în cadrul școlii, iar examenul va fi organizat pe locurile rămase disponibile. „Noi vom păstra clasa a IV-a în continuare, sigur, elevii care vor opta pentru a continua aici la Colegiul Pedagogic, iar pe locurile rămase se va organiza concurs în data de 23 mai, la limba română și la matematică. Sunt teste, modele, deja publicate pe site-ul școlii, de acolo pot să se inspire elevii și să vadă despre ce este vorba”, a declarat prof. Robu. Școala a publicat deja pe site documentele necesare pentru admitere și informațiile privind procedura de concurs. Astfel, elevii pot consulta din timp modelele de subiecte și structura probelor, într-un moment în care multe familii din Iași își stabilesc deja opțiunile pentru continuarea studiilor după clasa a IV-a.

Maura ANGHEL