Municipiul Iași a ajuns în fruntea unui clasament care nu aduce deloc prestigiu: cel al celor mai scumpe parcări rezidențiale din România. Potrivit unei recente analize, realizată la nivel național, Iașul ocupă primul loc la costul anual al unui loc de parcare de reședință – 552 de lei pe an. La egalitate se află Constanța, însă fără taxe suplimentare contestate în instanță, cum este cazul de la malul mării.

Comparativ, diferențele sunt uriașe. În Cluj-Napoca, abonamentul pentru riverani este de doar 94 de lei pe an. În Timișoara, tarifele pornesc de la 72,5 lei și depășesc ușor 100 de lei, în funcție de zonă. La Brașov, un abonament anual variază între 120 și 156 de lei. Practic, un ieșean ajunge să plătească de cinci până la șase ori mai mult decât un clujean pentru același drept: un loc de parcare lângă bloc.

Un loc de parcare la cinci locuitori

În Iași există peste 58.000 de locuri de parcare publice, însă datele actualizate nu sunt comunicate constant. În parcările de reședință sunt amenajate aproximativ 13.000 de locuri, iar pentru 12.000 dintre acestea există contracte active de închiriere. Raportat la populație, orașul are aproximativ un loc de parcare la cinci locuitori – o statistică ce pare rezonabilă pe hârtie, dar care nu reflectă realitatea din cartierele aglomerate.

Seara, în zone precum Dacia, Alexandru cel Bun sau Mircea cel Bătrân, găsirea unui loc liber devine o provocare zilnică. Dezvoltările imobiliare accelerate nu au fost însoțite de o infrastructură proporțională, iar numărul mașinilor crește constant.

Licitații cu prețuri explozive

Deși tariful standard anual este de 552 de lei, unele locuri ajung la sume greu de imaginat în urma licitațiilor organizate de Primăria Municipiului Iași.

Cel mai scump loc dintr-o parcare de reședință a ajuns la 876 lei/lună, în cartierul Dacia! Urmează câteva locuri care gravitează îm jurul sumei de 700 lei pe lună, în cartierul Mircea cel Bătrân, prețuri rezultate din licitații pornite de la 44 lei/lună!

La finalul anului trecut, într-un top 10 al celor mai scumpe locuri, cinci erau pe strada Buridava, în cartierul Dacia, unde șoferii plăteau între 550 și 760 lei lunar. Două locuri erau pe Splai Bahlui (între 600 și 700 lei lunar), iar alte două locuri pe strada Prof. Petru Cujbă (între 500 și 700 lei lunar).

Aceste sume depășesc de multe ori rata lunară a unui credit de consum și transformă parcarea într-un lux urban.

Noi licitații programate

Primăria continuă organizarea de licitații publice cu strigare. „Avem peste 1.000 de locuri disponibile în acest moment, care vor face obiectul următoarelor licitații pe care le vom programa. Suma de plecare la licitație este 46 lei/lună. Avem în administrare peste 5.000 de asltfel de contracte”, ne-a transmis Marian Nistor, șef Serviciu Administrare Parcări din cadrul Primăriei Municipiului Iași..

Pe 19 martie, la sediul din șos. Națională nr. 43, sunt programate cinci astfel de proceduri, pentru locuri situate în bd. Alexandru cel Bun, str. Vitejilor, șos. Națională, str. Tăietoarei, str. Canta.

Dreptul de participare este rezervat locatarilor din blocurile arondate fiecărei parcări, iar documentele trebuie transmise electronic către Serviciul Administrare Parcări.

Tensiune urbană în creștere

În timp ce în Sibiu sau Brașov raportul locuri/locuitori este mai favorabil, Iașul rămâne într-o zonă de presiune constantă. Parcarea nu mai este doar o problemă administrativă – a devenit o temă socială sensibilă.

Cu 552 de lei pe an ca tarif standard și sume de sute de lei pe lună în cazul licitațiilor, Iașul conduce detașat la capitolul costuri.

Din nefericire, ieșenii sunt din ce în ce mai supărați de faptul că majoritatea tarifelor nu se reflectă într-o infrastructură modernizată și în soluții reale, iar parcarea rămâne un privilegiu scump într-un oraș în expansiune.

Daniel BACIU