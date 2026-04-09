Cele mai cunoscute rețete de pască. De la varianta moldovenească, cu aluat de cozonac, la pasca fără aluat, tot mai căutată înainte de Paște

* în fiecare primăvară, odată cu apropierea Paștelui, românii caută aceleași gusturi care adună familia în jurul mesei: cozonacul bine crescut, ouăle roșii și, mai ales, pasca * fie că este făcută după rețeta clasică, cu brânză dulce și stafide, fie că urmează variante moderne, fără aluat sau cu smântână, pasca rămâne unul dintre cele mai iubite deserturi pascale * rețetele transmise din generație în generație coexistă astăzi cu reinterpretări mai rapide, dar farmecul rămâne același: un preparat-simbol al sărbătorii

Paștele românesc are câteva repere care nu lipsesc aproape niciodată de pe masă, iar pasca ocupă un loc aparte. Nu este doar un desert de sezon, ci un preparat încărcat de simbol și memorie, păstrat cu grijă în caietele vechi de rețete sau reinventat, de la an la an, în bucătăriile moderne. În jurul ei s-au format obiceiuri, comparații, preferințe și chiar mici rivalități între gospodine: cu aluat sau fără, cu brânză multă ori cu mai multă aromă de vanilie, cu stafide sau simplă.

Cea mai cunoscută rămâne pasca tradițională cu aluat de cozonac și umplutură de brânză dulce. Este, pentru mulți, imaginea clasică a mesei pascale. Se prepară dintr-un aluat dospit, asemănător celui de cozonac, peste care se adaugă umplutura din brânză dulce de vaci, ouă, zahăr, stafide și arome, de regulă vanilie și coajă rasă de lămâie. Deasupra, modelul din aluat în formă de cruce sau împletitură a devenit aproape obligatoriu în varianta tradițională.

„O altă rețetă extrem de populară este pasca moldovenească, mai bogată și mai apropiată de cozonac ca textură. În această variantă, aluatul este mai pufos, iar umplutura mai generoasă, uneori cu adaos de smântână, pentru un gust mai cremos. Nu întâmplător, în Moldova, pasca este privită nu doar ca desert, ci ca piesă centrală a sărbătorii, pregătită cu migală și scoasă la masă alături de celelalte bunătăți tradiționale", a explicat Alina Barbu, proprietara unei mici cofetării din Iași.

În ultimii ani, a câștigat tot mai mult teren pasca fără aluat, preferată de cei care vor o variantă mai rapidă și mai ușoară. Practic, accentul cade exclusiv pe compoziția de brânză, care devine mai densă și mai fină, apropiată uneori de un cheesecake rustic. Este una dintre cele mai căutate rețete în mediul online tocmai pentru că se face mai simplu, necesită mai puțin timp și reduce riscul eșecului legat de dospirea aluatului.

Foarte apreciată este și pasca cu smântână, o rețetă mai veche în unele zone, dar redescoperită intens în ultimii ani. „Umplutura capătă o consistență catifelată, iar gustul este mai bogat, mai rotund. De obicei, aceasta se coace fie pe blat subțire de aluat, fie fără aluat, în funcție de preferințe. Pentru mulți, este varianta care aduce cel mai bine împreună tradiția și rafinamentul", a continuat Alina Barbu.

Există și pasca cu ciocolată, pasca cu mascarpone sau chiar variante cu fructe confiate ori merişoare, semn că desertul pascal s-a adaptat gusturilor noi. Totuși, chiar dacă reinterpretările atrag mai ales publicul tânăr, rețeta care domină încă preferințele rămâne cea clasică, cu brânză dulce, stafide și aromă de vanilie.

„Succesul unei păști bune stă în câteva reguli simple: brânza trebuie bine scursă, aluatul frământat suficient, ingredientele lăsate la temperatura camerei, iar coacerea făcută cu răbdare. O pască reușită nu trebuie să fie nici prea uscată, nici prea umedă, ci echilibrată, aromată și fragedă", a completat cofetarul ieșean.

În fond, popularitatea acestor rețete spune ceva important despre felul în care românii își trăiesc sărbătorile. Într-o perioadă în care multe preparate se cumpără gata făcute, pasca încă păstrează prestigiul lucrului făcut în casă. Este desertul care aduce în aceeași tavă tradiția, credința, nostalgia și dorința de a pune pe masă ceva care să vorbească despre familie.

De aceea, cele mai cunoscute rețete de pască nu sunt doar cele mai gustoase, ci și cele care au rezistat timpului: pasca tradițională cu aluat, pasca moldovenească, pasca fără aluat și pasca cu smântână. Restul sunt variațiuni pe aceeași temă veche și iubită, care revine, an după an, în centrul mesei de Paște. Clara DIMA